ABB, lanciata l'iniziativa Diversity & Inclusion ABB4Equity

ABB, al via l'iniziativa di Diversity & Inclusion e personal empowerment ABB4Equity

ABB Italia presenta ABB4Equity, il nuovo progetto di Diversity & Inclusion e personal empowerment. L’iniziativa si propone di valorizzare la sensibilità dell’azienda sul tema dell’inclusione e dell’equità, declinandola in una strategia Corporate di Gruppo. Il progetto si sviluppa in un percorso di crescita nel lungo periodo, volto a diffondere la conoscenza dell’impegno di ABB verso la valorizzazione delle unicità delle persone e del loro potenziale, soprattutto tra gli studenti, neolaureati e giovani professionisti che si affacciano oggi al mondo del lavoro con aspettative ed esigenze che non possono essere disattese.

“Le strategie di Diversity & Inclusion rappresentano un importante raccordo tra etica e business. Favorire la diversity in azienda significa promuovere i valori di ABB di cura, coraggio, collaborazione e curiosità, interpretare la trasformazione della società moderna e creare un ambiente positivo per assicurare la soddisfazione dei dipendenti e la fiducia da parte gli stakeholder, in un mercato del lavoro caratterizzato da giovani talenti che scelgono le organizzazioni che pongono l’etica e la sostenibilità al primo posto. Inoltre, l’impegno verso diversità e inclusione genera crescita di lungo periodo e aumenta la fedeltà verso l’azienda”, ha commentato Emiliano Diotallevi, HR Manager di ABB in Italia.

ABB4Equity è un percorso che nel tempo sarà declinato in iniziative volte a celebrare le unicità di oguno di noi oltre che di ispirare le nuove generazioni attraverso l’esperienza delle persone di ABB. L’azienda sta promuovendo la propria vision anche attraverso numerose iniziative interne, prima fra tutte, la creazione di team cross funzionali su base volontaria che mirano, attraverso l’eterogeneità delle persone coinvolte, a rafforzare l’impegno dell’Azienda e a consolidare azioni concrete per sensibilizzare sulle tematiche del gender, delle abilities e delle generations.

Prima campagna di ABB4Equity è il progetto volto a dare spazio alle colleghe di ABB attraverso il racconto di esperienze personali e consigli per le generazioni che vogliono intraprendere una carriera in ambito STEM. Il progetto si compone di brevi contenuti video, guidati da Marianna Poletti, imprenditrice e fondatrice di JustKnock, piattaforma digitale dedicata alla ricerca del lavoro per giovani professionisti e neolaureati. Un dialogo e un confronto dal tono ispirazionale, informale e narrativo che vuole avvicinare le nuove generazioni al mondo del lavoro attraverso le voci di colleghe che hanno perseguito carriere diverse in ambito tecnico.