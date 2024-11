ABI, al via dal 27 al 29 novembre la nona edizione del Salone dei Pagamenti

ABI, Salone dei pagamenti 2024: a Milano dal 27 al 29 novembre tre giorni di dialogo sul futuro del mercato finanziario

Le nuove tendenze globali, il contesto macroeconomico complesso e l’evoluzione della concorrenza stanno ridefinendo il mercato dei pagamenti. L’intelligenza artificiale e le altre tecnologie emergenti stanno trasformando profondamente i servizi di pagamento, aprendo nuove possibilità ma anche ponendo rischi da affrontare. Allo stesso tempo, il settore gioca un ruolo cruciale nel favorire modelli di business sostenibili e nell’includere diverse generazioni nel panorama digitale e finanziario. Anche le novità normative, come l’euro digitale e il regolamento sui bonifici istantanei, delineano scenari in continua evoluzione. Questi i temi della nona edizione del Salone dei Pagamenti, un evento promosso da ABI e organizzato da ABIEventi che si terrà a Milano dal 27 al 29 novembre.

Più di 400 relatori si confronteranno su queste tematiche, insieme a rappresentanti di Istituzioni, banche, pubbliche amministrazioni, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori. Sarà un’occasione per esplorare presente e futuro del settore attraverso un fitto programma di incontri ed eventi.

Lo scenario del mercato dei pagamenti in Italia vede, nel 2023, un aumento delle operazioni pro-capite effettuate con strumenti alternativi al contante del 13,4% rispetto all’anno precedente. Sebbene la crescita sia più contenuta rispetto agli anni passati, si conferma il trend positivo. Tra i metodi di pagamento, le carte registrano il maggior incremento, con una crescita del 17% nel numero di transazioni, seguite dai bonifici (+6%) e dalle disposizioni di incasso (+5%), spinte soprattutto dagli addebiti diretti, che salgono da 1.202 milioni a 1.277 milioni (+6%). Di contro, l’utilizzo degli assegni continua a calare, con 70 milioni di operazioni (-12%).

L’evento sarà inaugurato dal Presidente di ABI, Antonio Patuelli, che aprirà i lavori con la sessione plenaria del 27 novembre. Nei giorni successivi il fitto calendario di incontri di questa nona edizione del Salone approfondirà: “I pagamenti nel futuro”, "Intelligenza Artificiale e non solo! La rivoluzione tech", “I pagamenti motore della rivoluzione socio-economica sostenibile”, "Retailer phygital e omnicanale", "Pagamenti B2B per aziende e professionisti" e “La moneta si fa digitale". Oltre alle consuete aree espositive, con gli stand dove toccare con mano le ultime soluzioni e gli strumenti più innovativi per effettuare un pagamento, torna

anche l’Agorà del futuro, uno spazio dedicato all’approfondimento di dieci concetti chiave legati all’innovazione.

Il Salone dei Pagamenti 2024 si svolgerà con il patrocinio della Commissione Europea, dello European Payments Council, dell’Agenzia per l’Italia Digitale e del Comune di Milano, e con la partecipazione di ITA - Italian Trade Agency. Per il programma dettagliato e altre informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Salone dei Pagamenti.