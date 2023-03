Accenture, Fausto Torri nominato Responsabile area Energy e Utility

Accenture nomina Fausto Torri Responsabile dell'area Energy e Utility per l'Italia, l'Europa Centrale e la Grecia

Fausto Torri assumerà il ruolo di Responsabile dell’area Energy, Utility, Chimica e Risorse Naturali di Accenture per l’Italia, l’Europa Centrale e la Grecia. Torri succede a Claudio Arcudi, di recente nominato Responsabile dell’Industry Group Energy e Utility di Accenture in Europa. Nella sua nuova carica, Torri avrà l’incarico di definire la strategia di sviluppo locale, oltre che di guidare i gruppi di lavoro per i clienti del mercato Energy, Utility, Chimica e Risorse Naturali in linea con gli obiettivi di sostenibilità, accelerando così il processo di transizione energetica.

In Accenture dal 1995, Fausto Torri si distingue per la sua leadership innovativa e il suo approccio visionario, sempre volto ad offrire valore aggiunto per Accenture e per i propri clienti. Ha una consolidata esperienza in grandi programmi di trasformazione sia per il settore energetico che in quello chimico. Impegnato in progetti di Talent Management e sensibile alle tematiche di Diversity & Inclusion, è membro del Global Leadership Committee di Accenture (GLC) e guida il Diamond Leadership Committee (DLC) per l’area dell’Italia, dell’Europa Centrale e della Grecia.

Fausto Torri entrerà a far parte del leadership team di Accenture Italia e riporterà all'Amministratore Delegato Mauro Macchi. Claudio Arcudi, nominato Responsabile dell’Industry Group Energy e Utility di Accenture in Europa, si occuperà di sviluppare le strategie di innovazione digitale per le aziende europee dei settori Energia e Utility, supportandole nel percorso verso la transizione energetica.