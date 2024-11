ACEA: conquistata la gestione del servizio idrico integrato in Liguria

ACEA: al via l’espansione in Liguria con la nuova concessione da oltre 1 miliardo per la gestione del servizio idrico di Imperia e provincia

ACEA consolida la sua posizione di leadership nel settore idrico, ampliando ulteriormente la propria presenza sul territorio italiano, dove già serve oltre dieci milioni di utenti. Oltre alla gestione già operativa in sei regioni, l’azienda ha recentemente esteso le sue attività alla Sicilia e, ora, anche alla Liguria.

Attraverso ACEA Molise, controllata al 100%, l’azienda si è aggiudicata la gara promossa dalla Provincia di Imperia per la selezione del partner privato di Rivieracqua. La nuova società mista pubblico-privata, partecipata da ACEA al 48%, gestirà il Servizio Idrico Integrato (SII) nell’Ambito Territoriale ATO Ovest della Provincia di Imperia fino al 2042. La concessione, dal valore complessivo stimato superiore a un miliardo di euro, comprende la gestione di circa 2.000 km di rete idrica, 1.000 km di rete fognaria e 155 mila utenze, equivalenti a 210 mila abitanti distribuiti in 43 comuni, di cui 40 nella provincia di Imperia e 3 in quella di Savona.

“Siamo orgogliosi che la nostra offerta tecnico-economica sia stata giudicata la migliore”, ha dichiarato Francesco Buresti, Amministratore Delegato di ACEA Acqua. “Questo testimonia il valore delle nostre competenze e della nostra professionalità nel settore idrico al servizio dei territori e delle comunità in cui operiamo. Grazie all’avvio della nuova gestione sarà possibile realizzare gli investimenti necessari per garantire alle comunità di Imperia e Savona un servizio idrico più efficiente. Riteniamo che il percorso intrapreso dalla Provincia di Imperia, di integrare un operatore industriale solido nella compagine che gestirà il servizio, sia il migliore”.

“ACEA garantirà le competenze e i capitali necessari per vincere la sfida del cambiamento e del riordino del settore”, ha detto Enrico Pezzoli, Responsabile Sviluppo Idrico di ACEA Acqua. “Auspichiamo infine, che i tanti gestori territoriali, impegnati nel servizio idrico, seguano questo modello virtuoso con altrettanta convinzione”.