Affrontare il futuro: Intesa Sanpaolo al fianco dei Caregiver

Intesa Sanpaolo: ospitato a Milano l'evento "Caregiver, mutamenti demografici e nuove esigenze di tutela in una società in cambiamento”

Intesa Sanpaolo ha dato vita oggi ad un importante evento incentrato sulle sfide e sulle opportunità legate all'invecchiamento demografico e al crescente bisogno di assistenza per le persone anziane. L'evento, dal titolo "Caregiver, mutamenti demografici e nuove esigenze di tutela in una società in cambiamento", si è tenuto presso lo spazio eventi in via Melchiorre Gioia 22, riunendo esperti del settore e figure di spicco nel panorama accademico e giornalistico.

L'incontro ha evidenziato un dato di grande rilevanza: entro il 2050, il 35% della popolazione italiana sarà composto da individui di età superiore ai 65 anni. Questa trasformazione demografica pone sfide significative alla società, richiedendo una risposta concreta e integrata.

Numerosi gli spunti emersi a riguardo, grazie ai contributi di tutti i partecipanti: Claudio Lindner, giornalista e Vicedirettore del Master in giornalismo “Walter Tobagi”, Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicura e Tiziana Lamberti, Responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection Intesa Sanpaolo.

Nicola Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisone Insurance di Intesa Sanpaolo, ha aperto i lavori (in differita) ricordando come "Il Gruppo Intesa Sanpaolo già da diversi anni è attivo sul tema della longevità, per offrire azioni concrete che rispondano alle continue trasformazioni sociali ed economiche del Paese. Nella nostra posizione di leader di Mercato, facendo leva sul nostro modello di bancassicurazione, abbiamo sviluppato una risposta integrata per i bisogni immediati e futuri dei senior e dei loro caregiver, attraverso un’offerta finanziaria e assicurativa dedicata, che si è di recente arricchita con proposte innovative nelle aree dei servizi per il benessere, l’intrattenimento e la socialità”.

Alessandro Rosina, presentando il report “La Società in divenire”, ha approfondito il tema demografico, dell’invecchiamento attivo e di come i cambiamenti in corso necessitino di una capacità di risposta dei modelli intergenerazionali dell’abitare, relazionali, del sostegno e della cura. Gli studenti del Master in giornalismo “Walter Tobagi”, nell’esporre la loro ricerca, hanno analizzato maggiormente la figura dei caregiver familiari e le loro difficoltà: la conciliazione con l’attività lavorativa, i pregiudizi e le discriminazioni sul posto di lavoro, la mancanza di risorse e di informazioni sulle modalità di accesso ai supporti esistenti.

Nel dibattito, moderato da Claudio Lindner, è stato evidenziato come il modello di bancassicurazione favorisca un approccio complessivo per affrontare queste tematiche. Alessandro Scarfò ha presentato il nuovo approccio del Gruppo nell’offrire ai clienti non soltanto prodotti bancari e assicurativi, ma anche servizi, come “Spazioxnoi” a Milano, un luogo fisico dedicato ai senior e al loro benessere. Tiziana Lamberti ha sottolineato come il cambiamento in atto comporti nuove esigenze da parte della clientela e il ruolo che Intesa Sanpaolo svolge per fornire soluzioni e proposte in qualità di punto di riferimento bancassicurativo per le categorie di giovani, senior e caregiver.

L'intervista di affaritaliani.it a Tiziana Lamberti, Responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, da sempre al fianco delle famiglie e delle imprese, ha scelto di guardare al futuro e prepararsi ad affrontare i cambiamenti che stanno interessando la società. Tiziana Lamberti, Responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection Intesa Sanpaolo, ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it il ruolo della Banca nell'assicurare sostegno e supporto ai caregiver. "Il Gruppo Intesa Sanpaolo, anche grazie alla forza delle nostre fabbriche prodotto, della divisione insurance e di Eurizon Capital, ha scelto di offrire risposte concrete a questa fascia di popolazione che affronta un momento di grande difficoltà e che necessita di organizzare il proprio tempo, quello della persona senior affidata e anche quello della propria famiglia".

"Parliamo di soluzioni che vanno dalla gestione del risparmio all’investimento, fino poi ai finanziamenti che servono per la realizzazione di nuovi progetti (come ad esempio interventi da attuare all’interno della casa del senior), piuttosto che coperture assicurative o l’assistenza domiciliare, che sappiamo essere uno degli aspetti più importanti", ha spiegato Lamberti, per poi concludere: "Lavorare insieme - il welfare pubblico affiancato a quello privato - renderà il nostro Paese più forte e più resiliente".

Le parole di Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicura ad affaritaliani.it

Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicura, ha raccontato ai micrfoni di affaritaliani.it qual è l'idea che ha portato alla nascita della piattaforma "Soluzione Domani", creata da Intesa Sanpaolo "per avere a disposizione un unico punto di integrazione nel quale le persone senior e i loro caregiver potessero trovare tutto quello di cui hanno bisogno". Tra gli aspetti più vantaggiosi della piattaforma, anche la possibilità di "arricchire i prodotti con degli elementi di servizio che escono dal classico paradigma ‘hai un sinistro e io ti pago l’indennizzo’, ma che mettono a disposizione dei veri e propri servizi in grado di risolvere velocemente il problema, soprattutto quando si hanno difficoltà nella gestione", ha concluso Scarfò.

Le dichiarazioni di Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano ad affaritaliani.it

Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, ha presentato a margine dell'evento uno dei problemi chiave dell'Italia moderna: l'aumento della longevità - che porta ad un aumento della popolazione anziana - e, dall'altro lato, la diminuzione della popolazione giovane e in età lavorativa. "L’Italia ha un sistema di welfare che deve essere fortemente potenziato e rinnovato rispetto alle risposte che sta attualmente dando", ha chiarito Rosina. "Non è un caso che l’Italia abbia tassi di occupazione tra i più bassi in Europa, uniti a tassi di occupazione femminile tra i più bassi in Europa".

"L’invecchiamento della popolazione diventa un carico eccessivo all’interno delle famiglie e può portare a vere e proprie rinunce: rinuncia al lavoro perché non si riesce a conciliare l'attività lavorativa col prendersi cura di un anziano; rinuncia ad avere dei figli perché la si ritiene una scelta che può essere 'lasciata in sospeso' rispetto alla cura delle persone anziane, che è invece incomprimibile", ha raccontato Rosina. "Tutto questo va a creare ulteriori squilibri demografici, che hanno difficile soluzione. Abbiamo bisogno di uscire dall’emergenza e imparare ad affrontare anche il tema dell’invecchiamento della popolazione, proponendo risposte sistemiche da aggiornare costantemente".