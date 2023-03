AI: Datrix, siglata partership con Seed Group

AI: Datrix e Seed Group avviano partnership strategica per sviluppare l’innovazione AI-based in Medio Oriente

Rivoluzionare il settore dell'Intelligenza Artificiale in Medio Oriente è l'obiettivo fissato dalla recente partnership strategica internazionale stretta tra Datrix, società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con Seed Group, Società del Private Office dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum. Cresce così il percorso di crescita e internazionalizzazione del gruppo italiano che con l'operazione in atto darà origine alla newco Datrix AI Solutions MENA, dando continuità al progetto di espansione internazionale, già iniziato con l’acquisizione della società americana Adapex nel 2021.

Seed Group è un player di rilievo nei settori della tecnologia, della sanità, dell'ospitalità e delle telecomunicazioni in Medio Oriente. Negli ultimi 20 anni ha stretto alleanze strategiche di successo con aziende leader a livello mondiale in diversi ambiti, allo scopo di accelerarne l'ingresso e la presenza sostenibile sul mercato dei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Seed Group fornirà a Datrix gli strumenti necessari per relazionarsi con gli interlocutori di riferimento, accedere ai principali decision-maker, sia in ambito governativo che privato e, quindi, introdurre le ultime innovazioni tecnologiche in ambito AI in Medio Oriente. Si stima che la crescita dell’Intelligenza Artificiale avrà un impatto del 14% sul PIL degli Emirati Arabi Uniti entro la fine del 2023.

Nell'ambito della partnership, Datrix metterà a fattor comune le competenze congiunte delle diverse aree di business, con un focus particolare nella prima fase sul know-how in materia di data science e AI applicata all’industria 5.0 del nuovo player Aramix, allo scopo di cogliere al meglio le opportunità di sviluppo del business nel mercato del Middle East. Tutto ciò assume maggior valore su progetti complessi e in settori sfidanti che hanno un peso significativo in Medio Oriente, quali l'oil & gas, l'energia, i servizi pubblici, le costruzioni, il mondo dell’infrastruttura e i grandi poli industriali.

“Siamo onorati di avere Seed Group come partner strategico", commenta Fabrizio Milano D'Aragona, CEO di Datrix. "Il mercato del Medio Oriente e, in particolare, quello degli Emirati Arabi Uniti, caratterizzati oggi da una forte crescita economica e da una rapida ondata di innovazione, rappresentano una straordinaria opportunità di espansione per i nostri servizi di AI e questa partnership ci permetterà di accelerare il processo. Nei nostri piani di sviluppo prevediamo un contributo sempre più rilevante del fatturato internazionale sulla crescita complessiva del Gruppo e l’accordo appena siglato si muove in questa direzione. Nella nostra visione, l'intelligenza artificiale è un potente mezzo per raggiungere un fine, sempre collegato a risultati misurabili in termini di efficienza di costi, massimizzando le prestazioni aziendali e mitigando i rischi”.

Hisham Al Gurg, CEO di Seed Group, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Datrix e di contribuire alla crescita del settore dell'AI nella nostra Regione, soprattutto in considerazione del fatto che si prevede che l'impatto potenziale dell'AI in Medio Oriente entro il 2030 raggiungerà oltre 320 miliardi di dollari. L'esperienza di Datrix nello sviluppo di metodologie e soluzioni AI-based sostenibili completerà le nostre capacità esistenti, aiutandoci a fornire maggior valore ai nostri clienti".