Al via Polo Strategico Nazionale, nuova infrastruttura cloud per PA

Polo Strategico Nazionale: Tim, Leonardo, CDP e Sogei insieme per realizzare la nuova infrastruttura cloud per la Pubblica Amministrazione

Parte il Polo Strategico Nazionale (PSN), la società di progetto partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP, attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei, che ha l'obiettivo di accompagnare le amministrazioni pubbliche nell’adozione di soluzioni cloud che sviluppino la loro digitalizzazione e consentano di offrire servizi innovativi a cittadini e imprese con maggiore efficienza, razionalizzando la spesa pubblica e riducendo l’impatto energetico. L'intendo del Polo Strategico Nazionale è, inoltre, garantire la massima sicurezza dei dati e dei servizi critici e strategici del Paese attraverso un’infrastruttura cloud che sia efficiente e affidabile.

“Il Polo Strategico Nazionale, mettendo a fattor comune gli expertise dei soci e le più avanzate tecnologie disponibili, è pronto a fornire soluzioni all’avanguardia alla Pubblica Amministrazione, che vive un processo di trasformazione digitale e che deve essere un motore di sviluppo in questa direzione per tutto il Paese. La P.A. deve garantire ai cittadini e alle imprese nuove opportunità di sviluppo e nuovi servizi e il PSN la accompagnerà nella migrazione verso un’infrastruttura che offrirà un’alta garanzia di sicurezza e tutela dei dati, ma anche una maggior efficienza tecnica e ambientale, grazie ai Data Center green a nostra disposizione", ha dichiarato Emanuele Iannetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Polo Strategico Nazionale.

"Siamo pronti a guidare questo processo tenendo sempre ben a mente tre concetti chiave: sicurezza, efficienza e indipendenza. È una sfida che è già iniziata: la nostra squadra è composta da un team di esperti selezionati fra le migliori professionalità sul mercato, siamo in linea con la nostra tabella di marcia e con la consegna dell’infrastruttura che sarà operativa entro fine anno, come previsto dalla Convenzione sottoscritta con il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ha concluso Iannetti.

Il Polo Strategico Nazionale, promosso dal DTD nell’ambito della Missione 1 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ospiterà i dati e i servizi critici e strategici delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e locali e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), lasciando inoltre alle amministrazioni la possibilità di scegliere il PSN anche per quanto riguarda i dati ordinari. La nascita del Polo Strategico Nazionale è fra le principali iniziative del PNRR e sarà cruciale per raggiungere l’obiettivo di portare il 75% delle amministrazioni italiane a utilizzare servizi in cloud entro il 2026.

Il progetto, inoltre, favorisce la riqualificazione della spesa pubblica con una riduzione dei costi attualmente sostenuti dalle P.A. per gli investimenti e la gestione delle infrastrutture, contribuendo ad aumentare l’efficienza energetica, attraverso la riduzione dei consumi anche in ottica di sostenibilità ambientale. È prevista la realizzazione di un’architettura a doppia regione distribuita su quattro Data Center, interconnessi fra loro con connettività ultra broad in fibra ottica, al fine di assicurare la continuità operativa in tempo reale, in spazi certificati secondo i più elevati standard disponibili.