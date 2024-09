Alkemy, Alessandro Monico è il nuovo Managing Director

Alkemy rafforza il proprio team con l'ingresso di Alessandro Monico come Managing Director

Alkemy ha annunciato l'ingresso di Alessandro Monico come Managing Director della linea di offerta Financial Services (FSI). La nomina si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo, guidato da Duccio Vitali, mirata a consolidare ulteriormente l’expertise nel settore Financial Services e a sviluppare soluzioni all’avanguardia che sfruttino l’intelligenza artificiale e le più innovative tecnologie in ambito digital.

Monico, laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel settore. Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2001 presso IBM Italia, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nello sviluppo del business anche in Xerox. Nel 2007 è entrato in Expert.ai, dove ha contribuito al successo della divisione Sales Corporate come VP Italy, collaborando con clienti di primo piano nel settore finanziario come Intesa Sanpaolo, Generali Italia, BNL, UniCredit e Banco BPM.

Durante il suo percorso professionale, Monico ha gestito più di 100 progetti in ambito AI e Text Analytics, con un focus su customer service, compliance e digital channels. La sua vasta esperienza sarà fondamentale per guidare Alkemy nell’ulteriore sviluppo dell’offerta dedicata all’FSI.

“Sono entusiasta del mio ingresso in Alkemy, una realtà che da sempre si distingue per la capacità di innovare e creare valore per i propri clienti. Sono convinto che la nostra combinazione di competenze e innovazione ci permetterà di sviluppare soluzioni all'avanguardia che rispondano alle esigenze dei nostri clienti e a consolidare la nostra posizione di leadership nel mercato”, ha dichiarato Alessandro Monico, Financial Services Managing Director di Alkemy.

“L’ingresso di Alessandro Monico nel nostro team rappresenta un importante passo avanti nel consolidamento della nostra organizzazione industry-oriented lanciata a inizio 2024”, commenta Duccio Vitali, CEO di Alkemy. “La sua vasta esperienza e competenza nel settore Financial Services ci aiuteranno a sviluppare soluzioni sempre più innovative e customizzate. Siamo entusiasti di accogliere Alessandro e di proseguire con determinazione nella nostra mission di supportare i nostri clienti nell’evoluzione del loro modello di business”.