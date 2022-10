Alleanza Assicurazioni aderisce al “Mese dell’Educazione Finanziaria”

Alleanza Assicurazioni, lanciato un Investment Day Speciale comunità filippina in materia di educazione finanziaria e assicurativa

Alleanza Assicurazioni, società di Generali Country Italia, aderisce al Mese dell’Educazione Finanziaria, l'iniziativa volta a favorire una maggiore consapevolezza sui principali strumenti di risparmio e investimento. Nell’ambito del proprio Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa, il Gruppo ha organizzato un Investment Day Speciale comunità filippina in programma il 5 ottobre alle ore 18.30 sulla pagina Facebook della testata giornalistica filippina Ako Ay Pilipino.

Il webinar, svolto completamente in lingua filippina, ha l'obiettivo di accrescere le competenze dei partecipanti in materia di educazione finanziaria e assicurativa, fornendo nozioni base utili a pianificare e compiere scelte finanziare più consapevoli, prendendosi cura delle proprie finanze e dei propri cari. L'intero evento verrà svolto online, dedicato ad una delle principali comunità straniere residenti oggi in Italia, con l'obiettivo di aiutarli a sentirsi più protetti, fiduciosi e tranquilli rispetto al presente e al futuro.

Contemporaneamente, verranno promossi dalla Compagnia altri due Investment Day Special Edition, per un totale di tre appuntamenti consecutivi, orientati oltre che alla comunità filippina anche a quella sudamericana e romena.