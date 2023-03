Alleanza Assicurazioni con AIEF per diffondere la cultura finanziaria

Alleanza Assicurazioni e AIEF insieme per diffondere la cultura finanziaria e assicurativa sul territorio

Alleanza Assicurazioni, Compagnia di riferimento delle famiglie italiane, e AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari), hanno siglato un accordo con l'obiettivo di diffondere il più possibile la cultura finanziaria e assicurativa sul territorio, a supporto delle famiglie e delle comunità. Prosegue così l'attività della Compagnia a supporto della diffusione dell’educazione sui temi di investimento, risparmio, previdenza e protezione, pilastro centrale del Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa di Alleanza. Dopo il lancio di Edufin Index, il primo Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, Alleanza conferma il proprio impegno con due distinte iniziative volte ad aumentare la sensibilità degli italiani su questi temi.

Oltre a questo accordo sottoscritto con AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari), prende il via il nuovo concorso online “Edufin ti premia”. Le due iniziative hanno la finalità di coinvolgere maggiormente la comunità, nella convinzione che l’educazione finanziaria e assicurativa sia una leva per equità sociale e benessere della popolazione. L’accordo con AIEF, per la prima volta nel settore assicurativo, consente a 1.500 consulenti assicurativi di Alleanza, che ne abbiano i requisiti, di iscriversi al Registro degli Educatori Finanziari professionisti. I consulenti, che si sono distinti come top performer per la loro attività professionale nella diffusione dei contenuti educativi sui social media, saranno iscritti al Registro degli Educatori Finanziari AIEF: un valore aggiunto per la loro professionalità e il loro ruolo che li conferma un punto di riferimento per la comunità e i clienti.

Claudia Ghinfanti, Responsabile Marketing di Alleanza Assicurazioni, ha dichiarato: “Da sempre Alleanza cresce al fianco delle famiglie italiane, interpretando i bisogni del contesto socio-economico. La nostra Compagnia è impegnata da anni in questo ambito, con investimenti, persone e competenze che hanno portato allo sviluppo del Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa di Alleanza. L’accordo con AIEF conferma gli impegni presi e valorizza il ruolo sociale, informativo e formativo dei nostri consulenti finanziari smiler che ogni giorno, anche attraverso la loro attività sui social, sensibilizzano comunità e famiglie italiane contribuendo a decisioni più consapevoli, perché riteniamo che un risparmiatore più informato possa fare scelte più oculate”.

Nunzio Lella, Presidente Esecutivo AIEF, ha commentato: “Divulgare le buone prassi economiche, finanziarie e assicurative è linfa vitale e humus necessario per la crescita di ogni paese. Le attività di educazione finanziaria, dall’alfabetizzazione fino alle conoscenze più elevate, sono lo strumento fondamentale che aiuta il cittadino ad affrontare consapevolmente le scelte finanziarie importanti della propria vita. AIEF svolge su tutto il territorio nazionale attività di educazione finanziaria grazie ai suoi associati che con passione e dedizione svolgono il loro compito".

"Siamo felici e onorati di aver intrapreso questo accordo con una delle più importanti compagnie italiane, Alleanza, che con grande lungimiranza e attenzione al problema dimostra concretamente di voler prendere “parte attiva” al progresso del Paese coinvolgendo nel progetto un team di top consulenti finanziari smiler. Questi ultimi presto diventeranno Educatori Finanziari AIEF e potranno così contribuire 'in prima linea' al progresso della collettività grazie a questa 'missione' sociale, etica e sostenibile. Ci onora infine annoverare altri professionisti di valore iscritti al nostro registro, a cui porgo con gioia il mio personale benvenuto certo che insieme faremo un ottimo lavoro”, ha concluso Lella.

Alleanza, nel 125° anniversario dalla sua fondazione, ha poi voluto lanciare un ulteriore strumento educativo: il concorso online “Edufin ti premia”, finalizzato alla diffusione della cultura finanziaria e assicurativa, in questo caso attraverso un gaming. Un modo smart per coinvolgere i ragazzi e le famiglie e sensibilizzarli sui temi di investimento, risparmio, previdenza e protezione. Dal 27 febbraio al 26 marzo, collegandosi al sito di Alleanza Assicurazioni, sarà possibile partecipare ai quiz che ogni settimana mettono alla prova le conoscenze in ambito edufin con la possibilità di vincere oltre 1.500 premi in instant win e di partecipare all’estrazione finale.