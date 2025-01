AMCO, approvato il sistema di governance monistico e nominati 4 nuovi consiglieri di amministrazione

AMCO, introdotto il sistema di governance monistico con il passaggio di controllo dal Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea Straordinaria di AMCO (Asset Management Company) riunitasi oggi sotto la presidenza di Giuseppe Maresca, ha approvato una significativa modifica dello Statuto societario, introducendo il sistema di governance monistico. Questa decisione comporta il passaggio della funzione di controllo dal tradizionale Collegio Sindacale a un Comitato per il Controllo sulla Gestione, istituito all’interno del Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente all’adozione del nuovo sistema di governance, l’Assemblea ha nominato i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione: Cristina Collura, designata Presidente del Comitato, Lucia Foti Belligambi e Marco Tutino. Inoltre, Anna Paola Negri Clementi è stata eletta Consigliere, portando così il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da cinque a nove.

I nuovi consiglieri, che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio, prevista con l’approvazione del bilancio di esercizio 2025. La loro nomina rispetta pienamente il criterio di equilibrio di genere stabilito dallo statuto sociale di AMCO.

Il passaggio al modello monistico offre numerosi benefici. Questo sistema concentra le funzioni di amministrazione e controllo all’interno del Consiglio di Amministrazione, attraverso il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Ne derivano flussi informativi più integrati e rapidi, con una gestione più efficiente. Allo stesso tempo, la presenza del Comitato garantisce controlli ex ante, migliorando l’efficacia del monitoraggio delle attività aziendali.

“Con il sistema monistico AMCO adotta un modello di riferimento per la governance societaria in ambito internazionale. Si tratta di un risultato importante che, insieme all’Amministratore Delegato Andrea Munari, abbiamo fortemente condiviso e voluto, in accordo con l’azionista” ha spiegato il Presidente Giuseppe Maresca.

“Nell’ultimo anno abbiamo lavorato molto per rafforzare la governance societaria di AMCO a beneficio di tutti gli stakeholder. Il monistico è un ulteriore tassello all’interno di un più ampio processo di buona gestione e trasparenza, che ci aiuterà a perseguire i nostri obiettivi strategici” ha aggiunto Andrea Munari, Amministratore Delegato.

Le modifiche statutarie entreranno ufficialmente in vigore con l’iscrizione della delibera assembleare presso il Registro delle Imprese. Questo cambiamento si inserisce in un più ampio processo di evoluzione organizzativa e strategica per AMCO, consolidandone il ruolo nel panorama internazionale della gestione patrimoniale.