Amplifon, confermata “Top Employer” per il quinto anno consecutivo

Amplifon, riconosciuta "Top Employer 2025": lanciata la nuova Employee Value Proposition per valorizzare l’esperienza lavorativa dei dipendenti

Amplifon, leader globale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, ottiene per il quinto anno consecutivo il riconoscimento di “Top Employer” grazie alle eccellenti pratiche nella gestione delle risorse umane e introduce la nuova Employee Value Proposition (EVP), che racchiude gli elementi concreti e intangibili che rendono distintiva l’esperienza lavorativa in azienda.

Quest’anno, la multinazionale italiana ha ottenuto la certificazione internazionale in tre regioni: Europa, Nord America e, per il primo anno, America Latina. I singoli paesi nei quali Amplifon è stata certificata sono 16: Germania, Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Stati Uniti, Canada, Panama, Colombia, Nuova Zelanda, Belgio, Argentina, Cile, Ecuador e Australia. In questi ultimi cinque la certificazione è stata ottenuta per la prima volta.

Inoltre, Amplifon ha colto questa occasione per la presentazione ufficiale del nuovo motto “Amp Up Your Career”: AMPlifica La Tua Carriera, dedicato al nuovo Employee Value Proposition e che testimonia l’impegno del Gruppo nell’attrarre i migliori talenti e valorizzare il loro percorso di carriera.

La nuova EVP nasce da un’indagine che l’azienda ha condotto su oltre 3.000 dei suoi dipendenti in tutto il mondo. A loro è stato chiesto di raccontare gli elementi distintivi dell’esperienza prima come candidati e poi come dipendenti di Amplifon. “Amp Up Your Career” enfatizza il concetto di crescita e si ispira all’idea, che è anche base della mission del Gruppo, di migliorare la vita delle persone; in questo caso, non solo quella dei clienti ma anche di chi lavora per Amplifon.

Francesca Morichini, Chief HR Officer di Amplifon ha dichiarato: "La nostra nuova Employee Value Proposition, che riflette il percorso di crescita globale intrapreso da Amplifon negli ultimi anni, racconta chi siamo, cosa offriamo ai nostri candidati e dipendenti e, soprattutto, cosa ci rende unici. Amplifon è un’azienda in cui le persone e la loro crescita sono essenziali perché offriamo un servizio che migliora la vita di altre persone. Questa è la ragione per la quale tanti professionisti scelgono di lavorare con noi ed è alla base di un riconoscimento importante come Top Employer, che abbiamo ottenuto per il quinto anno consecutivo coinvolgendo sempre più regioni e paesi del mondo".

Il Gruppo oggi opera in 26 paesi nel mondo con 20.300 persone di oltre 100 nazionalità diverse ed età media sotto i 40 anni. Più del 70% della popolazione aziendale è composta da donne. Inoltre, ogni anno, l’azienda assicura, in media, a ciascuno dei propri collaboratori quasi quattro giornate di formazione.

Top Employer è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro. Il programma, creato da Top Employers Institute, l’organizzazione globale che identifica le eccellenze nella gestione delle risorse umane, nel 2025 ha classificato e certificato oltre 2.400 aziende in 125 paesi.