Amplifon, sottoscritto con Intesa Sanpaolo un finanziamento sustainability-linked da €175 mln

Amplifon rafforza il suo impegno per la sostenibilità: siglato un finanziamento sustainability-linked con Intesa Sanpaolo da 175 milioni di euro

Amplifon, leader globale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per un finanziamento sustainability-linked della durata di cinque anni, per un totale di 175 milioni di euro. L’operazione comprende una linea di credito rotativa da 100 milioni di euro e un finanziamento a lungo termine pari a 75 milioni di euro.

Grazie a questa nuova operazione, il valore complessivo dei finanziamenti sostenibili ottenuti dal Gruppo, inclusi quelli revolving, raggiunge 1 miliardo di euro, consolidando così l’impegno di Amplifon nell’integrare i criteri ESG nella propria strategia finanziaria e operativa. Il prestito, strutturato come sustainability-linked loan, prevede un meccanismo di adeguamento del margine in base al conseguimento di specifici obiettivi delineati nel Piano di Sostenibilità della Società.

Con questo accordo, Amplifon rafforza ulteriormente la propria liquidità, amplia la diversificazione delle fonti di finanziamento e allunga la durata media del proprio debito. Per Intesa Sanpaolo, l’operazione è stata curata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, confermando l’impegno costante del Gruppo nel supportare lo sviluppo e la crescita sostenibile delle imprese.