Amplifon, ottenuta certificazione "Most Loved Workplace"

Most Loved Workplace certifica le aziende le cui persone sono più ingaggiate e soddisfatte sul lavoro

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, ha ottenuto la certificazione Most Loved Workplace del Best Practice Institute (BPI), aggiungendosi alla lista delle aziende in cui i dipendenti sono più ingaggiati e soddisfatti del proprio lavoro. Amplifon è stata certificata in base ai punteggi ottenuti nel Love of Workplace Index, su vari elementi relativi alla soddisfazione e all’opinione dei dipendenti, tra cui il livello di rispetto, collaborazione, supporto e senso di appartenenza. La strategia delle risorse umane di Amplifon si basa su tre pilastri: organizzazione, persone e cultura, che rappresentano un acceleratore per la crescita del business e della sua sostenibilità nel lungo periodo.

"Le persone sono la risorsa più importante e il vero vantaggio competitivo per un’azienda come Amplifon, impegnata quotidianamente a migliorare la vita dei propri clienti", ha commentato Francesca Morichini, Chief HR Officer di Amplifon. "Per questo ci fa molto piacere che le nostre persone siano soddisfatte del proprio lavoro e della propria azienda e di ottenere certificazioni indipendenti come Most Loved Workplace. È un importante riconoscimento del nostro impegno per lo sviluppo dei nostri collaboratori in tutto il mondo e dimostra l'alto livello di ingaggio all'interno di Amplifon".

Oggi il Gruppo conta più di 19.400 dipendenti e collaboratori in 25 Paesi del mondo, in rappresentanza di oltre 100 nazionalità diverse. Il programma di formazione Ampli-Academy rappresenta una delle principali leve della strategia di Amplifon per le proprie persone, offrendo opportunità di aggiornamento continue, innovative e mirate, con un catalogo di oltre 20.000 corsi nelle diverse lingue dell'azienda. Amplifon si impegna ad assicurare ogni anno almeno 3 giornate medie di formazione pro capite e nel 2022 sono state erogate oltre 400.000 ore di formazione in tutto il mondo.