Amplifon protagonista al Next Age Demo Day 2024: focus su innovazione e Silver Economy

Amplifon guida l'innovazione al Next Age Demo Day 2024: presentate agli investitori le startup della Silver Economy

Oggi si tiene il Next Age Demo Day 2024, l'evento che segna la conclusione del terzo batch del programma di accelerazione dedicato alla Silver Economy, con la presentazione delle startup partecipanti a investitori e aziende. L’edizione 2024 ha registrato un successo significativo: oltre 400 startup hanno risposto alla call for applications, di cui il 50% italiane, il 20% europee e il 30% provenienti da 35 paesi in tutto il mondo. Questi numeri testimoniano la rilevanza globale della Silver Economy e il crescente interesse verso questo settore.

Tra le startup che si presentano oggi, troviamo progetti che spaziano dall'innovazione tecnologica in ambito sanitario a soluzioni fintech mirate al benessere degli over 50. Alcuni esempi includono un pill dispenser digitale per la somministrazione automatica di medicinali in ospedale, una piattaforma fintech dedicata all'assistenza legale per gli anziani, un dispositivo medico che monitora la postura tramite IA, e un sistema di riabilitazione per pazienti post-ictus gestibile da casa.

Il programma Next Age, parte della Rete Nazionale degli Acceleratori di CDP, è il primo in Europa a investire specificamente in startup della Silver Economy. Dal suo avvio, ha sostenuto 22 startup, con oltre 8 milioni di euro raccolti tra investimenti diretti e grant nazionali ed europei. Il Demo Day di oggi vedrà la partecipazione di più di 100 investitori, 20 aziende e 5 centri di ricerca, a conferma della centralità di questo ecosistema innovativo.

“La trasformazione demografica in atto sta determinando in tutto il mondo un trend di crescita della domanda di prodotti e servizi innovativi per vivere più a lungo e meglio. Le Start up attive nella silver economy che forniscono soluzioni appropriate e modelli di business efficaci rispondono a un’ampia gamma di bisogni e conciliano la propria crescita con la generazione di attività economica insieme a impatti positivi per la società. Per il terzo anno AC75 SA continua con il programma Next Age nell’impegno di sostenere lo sviluppo delle soluzioni innovative nella silver economy e la creazione delle condizioni più favorevoli per la diffusione dell’innovazione e l’ampliamento degli impatti generati”, ha spiegato Mario Pesaresi, Presidente di AC75 Startup Accelerator.

Stefano Molino, Senior Partner di CDP Venture Capital e Responsabile Fondo Acceleratori, ha commentato: “Le soluzioni che oggi presentano startup selezionate nella terza edizione di Next Age ci mostrano quanto la tecnologia e il digitale possa contribuire alla Silver Economy. Le startup sono state accompagnate in un percorso di crescita molto efficace grazie al solido lavoro di AC75 e SOSV e dei partner corporate e di ricerca. Come Fondo Acceleratori continueremo senz’altro a sostenere i migliori progetti anche nelle fasi successive del loro sviluppo”.

“Amplifon è sempre in prima linea nell'innovazione, continuando il percorso iniziato quasi tre anni fa con AmplifonX, la divisione dedicata allo sviluppo di nuove soluzioni digitali che lavora come un centro di ricerca e sviluppo interno. Siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie per migliorare la qualità di vita dei nostri clienti e garantire loro un servizio sempre più personalizzato. La collaborazione con AC75, che ci affianca ormai da oltre un anno, è essenziale per supportarci in questo percorso”, ha spiegatto Antonio Curci, Global Director di AmplifonX.

“Il programma Next Age conferma la sua importanza per lo sviluppo delle startup della Silver Economy, sostenendo e valorizzando la filiera dell’innovazione a beneficio dell’economia italiana”, ha sottolineato Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. “Come prima banca del Paese siamo profondamente impegnati nel sostenere la crescita delle startup italiane facilitando il loro accesso agli investitori, alle aziende clienti e ai prodotti e servizi bancari, anche attraverso il nostro programma di valorizzazione Up2Stars. Ad oggi, infatti, circa il 32% delle startup ed oltre il 50% delle PMI innovative italiane hanno colto le opportunità che siamo in grado di offrire”.