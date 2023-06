Amplifon, sottoscritta nuova linea di credito revolving sustainability-linked

Amplifon, nuova linea di credito revolving sustainability-linked da 300 milioni di euro

Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, rende noto di aver sottoscritto una nuova linea di credito revolving sustainability-linked con un sindacato di banche per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro. Questa nuova linea, della durata di 3 anni e l’opzione di estensione per ulteriori 2 anni a discrezione della Società, dota Amplifon di maggiore flessibilità finanziaria, rafforzando ulteriormente la solida posizione di liquidità del Gruppo, diversificando le fonti di finanziamento ed estendendo la scadenza media del debito.

In linea con la strategia di sostenibilità di Amplifon, la nuova linea di credito revolving è legata a specifici indicatori del Piano di Sostenibilità, che contribuiscono inoltre al raggiungimento di alcuni Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (“SDGs”) dell’Agenda 20230 delle Nazioni Unite. Il raggiungimento degli obiettivi legati agli indicatori ESG, inoltre, attiverà un meccanismo di aggiustamento del margine applicato alla linea di credito. Questo finanziamento, che fa seguito alle due linee di credito ESG sottoscritte nel 2021, si inserisce nel percorso di ulteriore integrazione di obiettivi ESG nella strategia operativa e finanziaria del Gruppo Amplifon, a testimonianza dell’ambizione di creare valore a beneficio di tutti gli stakeholder.

La linea di credito è stata concessa da un sindacato di primari istituti finanziari globali composto da BNP Paribas (Milan Branch), CaixaBank S.A. Succursale Italiana, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Milan Branch), e UniCredit S.p.A., nel ruolo di lead arrangers, e da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nel ruolo di agent. In quest’operazione White & Case ha agito in qualità di consulente legale per Amplifon S.p.A., mentre Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale per il sindacato di banche.