Amplifon confermata nello Sustainability Yearbook 2025 di S&P Global

Amplifon è tra le aziende nel Sustainability Yearbook 2025 di S&P Global per il quarto anno consecutivo

Amplifon, riconosciuto come leader globale nelle soluzioni e nei servizi per la cura dell’udito, è stata inclusa per il quarto anno consecutivo nello Sustainability Yearbook 2025 di S&P Global, un premio che celebra le aziende con le migliori performance in ambito ESG. Questo riconoscimento è il frutto dei risultati ottenuti nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2024, che ha analizzato oltre 7.600 aziende a livello globale, selezionando solo 780 per le loro eccellenze in sostenibilità.

Per Amplifon, questa nuova inclusione rappresenta un ulteriore attestato del suo costante impegno verso i temi della sostenibilità e delle pratiche ESG. Un impegno che si concretizza attraverso l'implementazione di iniziative e progetti mirati, tra cui il nuovo Piano di Sostenibilità “Listening Ahead” lanciato nel 2024, che si prefigge di raggiungere 20 ambiziosi obiettivi.