ANBI: al via l'ultimo weekend della Settimana Nazionale della Bonifica

ANBI, weekend finale della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione: in programma eventi in tutta Italia

La Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione si prepara a concludersi con un weekend ricco di eventi in tutta Italia. Nonostante il maltempo che ha ostacolato alcune località del Nord, migliaia di persone hanno partecipato alle numerose iniziative del programma. Tra le proposte che animeranno il weekend finale ci sono il “quizzone” in piazza a Rovigo (Consorzio di bonifica Adige Po), il concorso per la valorizzazione degli orti domestici a Montoro in Campania (Cdb Sarno), l’aperitivo al tramonto nell’impianto idraulico ferrarese di Bondeno (Cdb Burana), e la scoperta della Brescia sotterranea (Cdb Oglio Mella). Questi eventi rappresentano solo una parte delle attività previste per il fine settimana.

La mattina di sabato 25 maggio, a Borgo Ticino, sarà ricordata la battaglia di Pavia (ANBI Lombardia). In serata, in collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano, si terrà una suggestiva lucciolata nel bosco novarese Est Sesia di Agognate (ANBI Piemonte). Accanto alle numerose mostre in diverse città come Firenze, Sarzana, Bologna, Terni e Pavia, saranno molte le opere idrauliche aperte al pubblico sabato e domenica. Tra queste, le “cattedrali dell’acqua” e le casse di espansione in Emilia Romagna, le dighe nelle Marche, le opere di presa in Liguria e le centrali idrovore del Veneto. Sono previste anche pedalate e passeggiate lungo i corsi d’acqua, inclusi quelli sotterranei a Brescia, e alla scoperta delle risorgive (Cdb Alta Pianura Veneta a Montorio). Un appuntamento di particolare significato è in calendario sabato nel casertano, dove si terrà la raccolta della plastica abbandonata nel sito della foce dei Regi Lagni (Cdb Volturno).

“Andiamo a concludere un’edizione della Settimana particolarmente partecipata e che, ovunque, ha visto il coinvolgimento di tantissimi studenti dalla primaria all’università. Assieme ad infrastrutture, efficienza ed innovazione, la conoscenza dei valori dell’acqua è uno degli asset della nostra strategia di adattamento alla crisi climatica; per questo è particolarmente significativo che, da quest’anno, accanto a quello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ci sia il patrocinio del Ministero della Cultura”, ha sottolineato Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue).

“L’invito è ad approfittare delle opportunità offerte dai Consorzi di bonifica ed irrigazione per conoscere un patrimonio, che è parte della storia del nostro Paese, di cui concorre alla sicurezza idrogeologica, gestisce l’irrigazione, salvaguarda l’ambiente, contribuisce alla produzione di energia rinnovabile. È una ricchezza fatta di opere, ma soprattutto di quella cultura idraulica, riconosciuta nel mondo”, ha concluso Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.