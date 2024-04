ANBI, sottoscritto protocollo d'intesa con la società IMQ eAmbiente

ANBI, al via collaborazione con la società IMQ eAmbiente per la formazione del personale consorziale

ANBI annuncia la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la società IMQ eAmbiente. Obiettivo dell'operazione è la formazione del personale consorziale sulle conformità normative rispetto a criteri ambientali, energetici e di sostenibilità nella progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, nonché per eventuali servizi tecnici di supporto, legati a tali esigenze.

L’intesa prevede la possibilità per i Consorzi di bonifica ed irrigazione di usufruire di servizi tecnico-progettuali per l’adeguamento della progettazione di opere pubbliche con relazioni economico-finanziarie, tecnico-ambientali e di sostenibilità, nonché la fornitura di applicativi digitali, finalizzati alla creazione assistita di DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per standardizzare e velocizzare la predisposizione di documenti per l’affidamento dei bandi di progettazione e permettere di gestire contemporaneamente più progetti.

"Questo accordo con una primaria realtà ingegneristica e consulenziale", commenta Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), "ci permette di incrementare la riconosciuta efficienza operativa dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, elevando complessivamente la professionalità del sistema, aumentando le competenze interne e riducendo i tempi burocratici, grazie a più veloci e mirate risposte alle esigenze normative".

"I Consorzi di bonifica", aggiunge Gabriella Chiellino, Founder di IMQ eAmbiente, "rappresentano la piu’ grande struttura di ingegneria idraulica del nostro Paese per competenze e presenza sul territorio. Collaborare con loro ci permette di condividere una missione importante, cioè progettare e supportare le autorizzazioni per le soluzioni di prevenzione dei rischi climatici territoriali: una grande sfida, per la quale una squadra multidisciplinare è indispensabile per affrontare il futuro".

IMQ eAmbiente, con HQ nel Parco Tecnologico Scientifico Vega a Venezia, e sedi operative a Milano e Roma, opera in progettazione ambientale ed idraulica e direzione lavori (progettazione idraulico-forestale, progettazione di opere di captazione, progettazione di opere di distribuzione della risorsa idrica, analisi idrologiche), progettazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (solare surnatante, eolico, geotermico), percorsi autorizzativi AIA-PAUR, Piani di Adattamento Climatico, DNSHcaratterizzazione e bonifiche ambientali.