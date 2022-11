Angelini Pharma lancia il nuovo spot firmato Armando Testa

On air il nuovo spot di Angelini Pharma dedicato a Tachiflutask

Angelini Pharma, da sempre impegnato nella cura dei sintomi da raffreddamento, lancia sul mercato una nuova soluzione in bustine orosolubili pronte da prendere senz’acqua: Tachiflutask.

La creatività, firmata dal partner storico Armando Testa, ha un duplice obiettivo: riposizionare un brand storico e sedimentato nella mente del consumatore nella sua versione Tachifludec e evidenziarne la novità della soluzione on the go. Lo fa giocando sull’assonanza dello starnuto con il prodotto: Ecciù-Tachiflu. Il claim a portata di task, da un lato richiama il nome del nuovo prodotto e dall’altro trasmette la praticità di una bustina da portare sempre e ovunque con sé in tasca.

Il lancio di Tachiflutask è anche l’occasione per puntare su un nuovo sound logo che sigla la radice “Tachiflu” comune ai diversi prodotti della famiglia, rendendola memorabile e riconoscibile. Ed è anche l’opportunità per posizionare distintamente questi prodotti, che a seconda della forma farmaceutica avranno di volta in volta un arrangiamento strumentale e mood diverso.

La creatività del nuovo lancio, sviluppata nel formato da 20” e 15”, è on air sulle principali emittenti televisive e sul web dal 27 novembre. Sarà poi seguita da una versione arricchita di un codino dedicato alla “calda cura” di Tachifludec. La campagna è stata prodotta da AT Studios con la regia di Giorgio Neri.