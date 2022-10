Arriva a Milano l’International Horeca Meeting di Italgrob verso il 2023

All’anteprima di Milano parteciperanno analisti ed esperti di mercato,

i presidenti delle maggiori associazioni di categoria del settore Beverage che faranno il punto sull’andamento e sull’evoluzione del mondo del fuoricasa il quale, dopo aver superato non senza difficoltà gli anni topici della pandemia, deve ora affrontare sfide altrettanto complesse: aumento vertiginoso dei costi di gestione, inflazione, calo del potere di acquisto da parte dei consumatori. Che anno sarà per il mercato dei consumi extradomestici? Quali le iniziative da parte delle associazioni di categoria? Sono i punti di domanda cruciali che saranno discussi in occasione della Preview della dodicesima edizione dell’IHM 2023.

“La nostra anteprima ancora una volta vorrà fare il punto sull’anno che volge al termine - dichiara il Presidente di Italgrob Antonio Portaccio - un anno che possiamo definire “incredibile” per gli accadimenti negativi che si sono succeduti provocando un’inflazione che sta già inficiando il potere di acquisto degli italiani. I contraccolpi sui consumi fuoricasa saranno inevitabili. Ci troviamo quindi su un crinale molto pericoloso con dinanzi un 2023 che si preannuncia a crescita zero, se non addirittura di recessione. La nostra anteprima - conclude Portaccio - con il contributo degli speaker che vi parteciperanno farà il punto sull’andamento del mercato, traccerà previsioni e possibili soluzioni, oltre ovviamente a presentare in anteprima i contenuti e i format delle manifestazioni di febbraio.”

Alla preview del 3 novembre a Milano, oltre al presidente di Italgrob e l’AD di Italian Exhibition Groups Corrado Peraboni, saranno presenti i presidenti delle più importanti associazioni di categoria dei produttori beverage: Assobirra, Assobibe, Mineracqua, Federvini.

Inoltre, fra i relatori Francesco Maietta, Direttore e Responsabile Politiche Sociali del Censis, anticiperà i temi portanti della nuova ricerca che l’istituto si accinge a realizzare per conto della Federazione Italgrob. Sul palco anche i dirigenti delle società di ricerca partner di Italgrob: Luca Pellegrini-Tradelab, Marco Colombo-IRI; Antonio Faralla-Formind, i quali analizzeranno le criticità che investono i diversi soggetti che operano nella filiera Horeca, dai consumatori ai produttori, passando per i distributori Horeca e i gestori dei punti di consumo.

“Per questa nostra anteprima - dichiara Dino Di Marino Direttore Generale di Italgrob - annotiamo un grande interesse da parte dei manager dell’industria che hanno risposto al nostro invito. Ancora una volta va dato merito a questa Federazione per l’impegno che mette in campo per stimolare il dibattito fra i protagonisti dell’Horeca Community quanto mai necessario, in questo particolare momento, per fare luce sulle criticità e condividere con le altre associazioni un percorso comune per affrontare un futuro che si preannuncia molto complesso.”

Oltre alle analisi e al dibattito, adeguato spazio sarà dato per la presentazione dei nuovi format espositivi e i servizi esclusivi che la rinnovata edizione di IHM nel più ampio scenario di Beer & Food Attraction, propone alle aziende espositrici. La presentazione sarà curata da Flavia Morelli Group Exhibition Manager della Food&Beverage Division di IEG e Carmen Zeolla Exhibition Manager at IEG.