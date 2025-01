ASPI: 8 milioni di transiti nel controesodo, traffico intenso su A1 e A14

ASPI: 8 milioni di veicoli in viaggio per il controesodo, traffico intenso su A1 e A14 dopo le festività

Con l’arrivo del primo sabato dell’anno, il 4 gennaio, ha preso il via la fase di controesodo, quel momento che segna il ritorno alla normalità dopo le festività natalizie. Un flusso straordinario di viaggiatori ha caratterizzato le strade italiane, con ben 8 milioni di transiti stimati lungo la rete di Autostrade per l’Italia nel corso dei tre giorni di rientro.

Il weekend e la giornata di lunedì 6 gennaio sono state contraddistinte da un traffico sostenuto, con tempi di percorrenza decisamente superiori alla media. Le direttrici principali, come la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, hanno registrato i maggiori rallentamenti, accompagnate dalle arterie del nord-ovest che conducono a Milano.

Nella giornata di ieri, che ha segnato l’apice e la conclusione del controesodo, la circolazione è stata più fluida nelle ore mattutine, specie in prossimità dei grandi centri del centro-nord come Milano, Bologna, Firenze e Roma. Tuttavia, con il passare delle ore, il traffico è andato intensificandosi, raggiungendo il suo picco nel pomeriggio, per poi finalmente diminuire in tarda serata.