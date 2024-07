ASPI, A1 Milano-Napoli: inaugurata la nuova area di servizio San Martino Est

ASPI, riapre l'Area di Servizio San Martino Est sull'A1 Milano-Napoli con nuove funzionalità e design moderno

Questa mattina, alla presenza di Sergio Castelli, Amministratore Delegato di Areas/My Chef, e Massimo Iossa, Direttore Aree di Servizio di Autostrade per l’Italia, è stato inaugurato il locale ristoro dell’Area di Servizio San Martino Est, situato lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Parma e Terre di Canossa. Il restyling, protrattosi per sei mesi, ha mirato a conferire un look più moderno e funzionale all'area, rendendola ancora più attrattiva e allineata ai nuovi trend di consumo dei viaggiatori autostradali.

Il progetto, gestito dal gruppo Areas/MyChef, leader nel settore della ristorazione travel, ha incluso il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio esistente e l'introduzione di nuovi format di ristorazione pensati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, garantendo rapidità nel servizio e alta qualità dell'offerta alimentare. L'ampliamento dei locali dell'Area di Servizio, che ora occupano 1420 mq di superficie totale di cui 550 mq di nuova realizzazione, offre diverse opzioni di ristorazione con un design moderno, accattivante e soluzioni eco-sostenibili. Il nuovo locale è dotato di pannelli fotovoltaici e di una centrale termica per refrigerazione alimentata a CO2, riducendo così l'impatto ambientale grazie alla limitazione delle emissioni di gas serra e al risparmio energetico significativo.

"Siamo estremamente orgogliosi del nuovo punto di ristoro di San Martino Est. Abbiamo introdotto qui alcuni dei nostri nuovi format che hanno già riscosso grande successo in altri contesti di viaggio. L'apprezzamento dei clienti è per noi una conferma del nostro impegno a fornire esperienze di ristorazione di alta qualità. La nuova area offre una maggiore fruibilità degli spazi, rendendo la sosta dei viaggiatori più confortevole e piacevole", ha commentato Sergio Castelli, AD di Areas/My Chef.

"Le Aree di Servizio rappresentano un punto cruciale di incontro con i nostri clienti. Per questo motivo, abbiamo avviato un importante piano di investimenti mirato a rendere l'intera rete ASPI sempre più orientata al cliente e sostenibile dal punto di vista ambientale", ha aggiunto Massimo Iossa di Direttore Aree di Servizio di Autostrade per l’Italia.