ASPI al fianco del Paese per una mobilità sempre più efficiente: al via "Smart Logistics"

ASPI lancia "Smart Logistics", il tavolo di confronto con i grandi player della logistica per una mobilità sempre più efficiente

Prende il via oggi l’iniziativa “Smart Logistics”, il progetto promosso da Autostrade per l’Italia con l’obiettivo di identificare i principali fabbisogni dei maggiori player del mercato del trasporto merci e della logistica nazionale e condividere con loro le migliori soluzioni volte a implementare nuovi servizi di mobilità, anche digitali, nonché ottimizzare quelli già esistenti per efficientare e rendere più competitiva la logistica e i processi che la regolano.

Il mercato logistico ha un peso importante nell’economia nazionale e rappresenta anche uno dei principali fruitori della rete gestita da Autostrade per l’Italia. In Italia il mercato logistico ha un’incidenza sul PIL del 9% (in crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2019) ed è costituito da circa 80 mila aziende conto terzi, con un fatturato complessivo superiore ai 110 miliardi di euro; a queste si aggiungono oltre 73 mila autotrasportatori e circa 3 mila gestori di magazzino.

Il primo momento di confronto, che si è tenuto al Gazometro di Roma, è stato l’occasione per approfondire i risultati di una survey a cui hanno aderito circa cinquanta realtà, tra società e associazioni del settore. Tra i principali spunti di confronto, soprattutto la necessità di sviluppare strumenti in grado di agevolare la pianificazione sia dell’itinerario di viaggio, con aggiornamenti real time delle condizioni di traffico, che delle soste lungo il percorso, come la disponibilità e la prenotazione delle aree parking.

In linea con quanto previsto dall’imponente piano di sviluppo del Gruppo, la rete di Autostrade per l’Italia è sempre più interconnessa e digitalizzata. Il progetto Smart Logistics rientra infatti nelle attività previste da Mercury, il programma di ammodernamento tecnologico del Gruppo Autostrade. Un programma articolato in cinque stream (connected infrastructure, intelligent roads, flexible pricing, green solutions e urban mobility) all’interno dei quali le iniziative mirano a sviluppare i temi della sicurezza della circolazione e dei lavoratori, dell’innovazione e della mobilità sostenibile.

“Il dialogo con i principali player del trasporto merci e della logistica", afferma Roberto Tomasi, AD di Autostrade per l’Italia, "è fondamentale per indirizzare le scelte industriali del nostro Gruppo, a partire dall’analisi della domanda e dell’offerta di nuovi servizi e tecnologie sempre più performanti. L’infrastruttura autostradale è da sempre un asset cruciale per lo sviluppo economico del Paese, come determinante è il ruolo dei settori del trasporto e della logistica: l’ulteriore rafforzamento della sinergia tra questi due mondi potrà produrre effetti tangibili sulla crescita nazionale e il benessere diffuso. Questo è il senso più alto della nostra iniziativa”.