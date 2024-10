ASPI: celebrati i 60 anni dell'Autostrada del Sole

ASPI, l'Autostrada del Sole compie 60 anni: la regina viarum che ha cambiato la vita degli italiani

Sessant'anni fa veniva inaugurata l'Autostrada del Sole, l'arteria principale che ha rivoluzionato la mobilità in Italia, unendo il Nord e il Sud del Paese in modo rapido ed efficiente. La A1, con i suoi oltre 800 km, ha ridotto i tempi di percorrenza da due giorni a sei ore, facilitando il trasporto di merci e persone lungo l'intera penisola. Oggi, rimane una colonna portante della mobilità nazionale, gestita da Autostrade per l'Italia (ASPI).

In questi sessant'anni, la A1 ha visto una crescita del traffico del 460%, con ampliamenti significativi, come la Variante di Valico e la galleria Santa Lucia. Dal 2020, ASPI ha investito 2,3 miliardi di euro per rigenerare e migliorare l'infrastruttura, con ulteriori 60 km di ampliamenti in corso, soprattutto in Toscana. Solo nel 2023, il 46% del traffico merci della rete di ASPI ha viaggiato sull’Autostrada del Sole, sottolineando la sua importanza per l'economia italiana.

“La storia dell’Autostrada del Sole ci insegna che per compiere una simile impresa è necessario costruire capacità industriale con coraggio e lungimiranza, guardando al futuro della nuova mobilità e delle generazioni di domani. Nel 2024 ricorrono i cento anni della A8, la prima autostrada del mondo, e il sessantesimo della più grande opera mai costruita in Italia, l’A1. Ma per Autostrade per l’Italia questo è anche l’anno dei record: dai volumi di traffico, arrivati a 5 miliardi di chilometri percorsi, agli investimenti sulla rete nazionale pari a 2 miliardi di euro messi a terra in dodici mesi. Continuiamo a lavorare con determinazione ogni giorno per rigenerare la rete autostradale, ispirandoci ai grandi del passato che costruirono questa infrastruttura strategica che, ancora oggi, è l’asse portante del sistema socioeconomico nazionale”, ha dichiarato l’Amministratore delegato del Gruppo Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi.

Nel giorno del suo sessantesimo anniversario, Autostrade per l’Italia ha presentato il suo nuovo logo, simbolo della profonda trasformazione aziendale iniziata nel 2020 dopo il tragico crollo del Ponte Morandi. Il nuovo logo rappresenta la complessità della rete gestita, la connessione con i territori e l’orientamento verso un futuro digitalizzato e sostenibile. L'azienda ha infatti adottato innovativi sistemi di monitoraggio e manutenzione, potenziato le infrastrutture e promosso l'uso di tecnologie all'avanguardia, come i 100 km di smart road e l’installazione di 15.000 luci a LED.