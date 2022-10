Aspi, concluso il contest "Diventa un Wondermaker”

Aspi: premiati i quindici vincitori del contest "Diventa un Wondermaker”, promosso nell'ambito della piattaforma Wonders

Si è concluso il contest promosso da Autostrade per l'Italia “Diventa un Wondermaker”. I video selezionati per raccontare l'Italia delle meraviglie sono quindici, e quindici i videomaker premiati. L'iniziativa è stata promossa da Aspi nell’ambito di Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie, la piattaforma multicanale promossa da Autostrade per l’Italia che vede i contributi di partner come la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, Touring Club Italiano, WWF e Slow Food Italia, gli Enti territoriali e gli stessi viaggiatori, nata per valorizzare il patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico del Belpaese.

I quindici video, uno per ogni regione attraversata dalla rete di Aspi, sono stati selezionati, tra centinaia di contributi, da una giuria composta da esperti del settore. Il concorso è stato avviato il 15 luglio scorso e si è concluso il 15 settembre e prevedeva la realizzazione di un video, della durata massima di due minuti, giudicato per capacità di montaggio, tecniche creative, originalità del racconto nella promozione del territorio e del patrimonio.

Il premio per i vincitori, nel segno della sostenibilità che è carattere distintivo del progetto, saranno 15 E-bike. Da oggi, i video premiati saranno visibili sia sul sito di Wonders che sui canali social dedicati. Dal Friuli alla Puglia, dal Veneto all’Abruzzo, i quindici videomaker selezionati sono: andrea buonopane dall'Abruzzo, ph.ilanthrope dalla Campania, leo_ventu per l'Emilia Romagna, buc_c.i dal Friuli Venezia Giulia, claudia.derossi dal Lazio, emmanuel_losi per la Liguria, minafucsia dalla Lombardia, trip_chili_soup dalle Marche, simonafracchia per il Molise, visual.l3mon dal Piemonte, monaco.visual per la Puglia, nama_stee87 dalla Toscana, kiliandekoning per l'Umbria, kevinrossi_videographer dalla Valle d’Aosta e ale__white dal Veneto.