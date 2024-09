ASPI e ACI insieme per il centenario dell'Autostrada A8 Milano - Varese

La prima Autostrada al mondo compie 100 anni: Autostrade per l'Italia e Automobile Club celebrano il successo dell'A8 Milano – Varese

Il 21 settembre 2024, un’importante pagina della storia italiana verrà rispolverata e celebrata. Autostrade per l’Italia (ASPI), insieme agli Automobile Club di Milano e Varese, festeggerà il centenario dell'Autostrada A8 Milano-Varese, la prima autostrada mai costruita al mondo. Un'opera visionaria, ideata dall’ingegner Piero Puricelli, che ha segnato una pietra miliare nello sviluppo della mobilità moderna e continua a essere un simbolo di progresso e innovazione.

L’A8, che oggi vanta il primato di essere l’unica autostrada italiana a cinque corsie, rappresenta l'evoluzione costante delle infrastrutture a servizio degli automobilisti. Questo centenario non è solo un tributo storico, ma un’opportunità per riflettere su temi attuali e futuri, come la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, pilastri fondamentali su cui Autostrade per l’Italia basa la propria strategia di crescita.

Come suggerito dal Direttore Comunicazione e Marketing di ASPI Gregorio Moretti, l'evento di celebrazione dell'A8, offre "l'opportunità di ricordare ancora una volta lo stretto legame tra le infrastrutture e lo sviluppo sociale, economico e culturale dei territori collegati e l'importanza di traghettare la nostra rete autostradale nel futuro, accogliendo e anticipando le esigenze in evoluzione della mobilità. Una mobilità che deve avere come cardini la sostenibilità e la sicurezza di chi viaggia, temi che come ASPI promuoviamo quotidianamente anche attraverso le nostre campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza e che ci accompagneranno lungo tutto il fitto programma di celebrazioni del centenario che, a partire dalla prossima settimana, toccheranno per tutto l'anno l'intera nostra rete".

Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, ha ricordato il successo dell'Autostrada, "simbolo della crescita e del progresso di una Lombardia sempre più interconnessa e capace di affrontare e vincere le sfide del progresso e della crescita. Una striscia d’asfalto che ha sempre recitato un ruolo di assoluto protagonista: come prima autostrada della storia, come collegamento per il grande aeroporto della Malpensa, come via d’accesso per Expo 2015”.

La celebrazione si trasformerà nell'occasione giusta per omaggiare l’ingegner Piero Puricelli, figura centrale nel panorama infrastrutturale italiano, che per primo concepì una strada destinata esclusivamente ai veicoli a motore. Un'idea rivoluzionaria per l'epoca, che ha contribuito a trasformare l’automobile nel motore del cambiamento sociale, economico e culturale. "Oggi in Italia il 90 per cento degli spostamenti quotidiani di merci e l’85 per cento di quelli di persone avviene su gomma. La celebrazione dei 100 anni della Milano-Varese, ci dà modo di sottolineare la lungimiranza dell’ingegner Piero Puricelli che la progettò, con l’importante contributo dell’Automobile Club Milano”, ha raccontato Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club Milano.

Nel corso della giornata saranno inaugurati anche dei totem commemorativi nelle aree di servizio di Villoresi Ovest e Brughiera Est, realizzati dall’artista Lorenzo Martinoli, simboli tangibili di questa straordinaria avventura infrastrutturale. “Cento anni della prima autostrada al mondo sono ben più di un ricordo storico. Rappresentano il continuo sviluppo dell’idea di una mobilità sempre più sostenibile, non disgiunta dalla ricerca di una sempre maggiore sicurezza", ha dichiarato Giuseppe Redaelli, Presidente di Automobile Club Varese. "Con orgoglio, Automobile Club Varese lo ricorderà, durante la cerimonia il 21 settembre, come illustre varesotto onorario per i suoi oltre 40 anni di residenza e partecipazione attiva alla vita di Lomnago, svelando il totem commemorativo, sintesi del suo pensiero e delle sue successive evoluzioni”.

L'intervista di affaritaliani.it a Gregorio Moretti, Direttore Comunicazione e Marketing di Autostrade per L'Italia

In occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento di celebrazione del 21 settembre, affaritaliani.it ha intervistato Gregorio Moretti, Direttore Comunicazione e Marketing di Autostrade per L'Italia. "Oggi anticipiamo la celebrazione del centenario dell'A8, la prima autostrada al mondo inaugurata il 21 settembre 1924. Come Autostrade per l'Italia intendiamo onorare questo progetto con un evento dedicato, che abbiamo organizzato insieme ad ACI e che avrà inizio con una sfilata di auto nell'Area di Servizio Villoresi Ovest, per poi concludersi con lo svelamento di una statua che ACI ha donato in ricordo dell'Autostrada originaria", ha raccontato Moretti.

"Siamo orgogliosi di poter celebrare questo centenario, che testimonia quanto in 100 anni l'infrastruttura autostradale abbia contribuito allo sviluppo sociale, storico, culturale ed economico del nostro Paese. Per questo motivo, l'azienda porterà avanti una serie di iniziative di celebrazione che coinvolgeranno tutta la rete", ha continuato Moretti. "Ci saranno messaggi sui nostri pannelli a messaggio variabile, video nelle aree di servizio, così come messaggi inviati attraverso le nostre radio partner, fino ad arrivare a delle iniziative di stampo culturale, che onoreranno al meglio questi 100 anni di storia".

Il commento di Giuseppe Redaelli, Presidente di Automobile Club Varese ad affaritaliani.it

A conclusione dell'evento, il Presidente di Automobile Club Varese Giuseppe Redaelli, ha commentato il lavoro dell’ingegner Piero Puricelli, da tutti considerato come "un'innovatore assoluto. Abbiamo sperimentato le sue abilità scegliendolo come direttore dei lavori a Monza per la costruzione dell'Autodromo, che è riuscito a portare a termine in soli 110 giorni. È importante ricordarlo per le idee che ha avuto per l'autostrada; un nastro che unisce due centri importanti in linea diretta senza traffici di entrata ed uscita, rispondendo al contempo a criteri di sostenibilità ambientale ed economica. Puricelli ha dettato le regole della sicurezza stradale, un tema di forte attualità per tutti i guidatori. Come lui stesso ricordava, bisogna regolare la velocità con il buon senso, conoscendo le condizioni di pericolo e i rischi, essendo responsabili".

Le dichiarazioni di Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia ad affaritaliani.it

L'Autostrada A8 rappresenta per la Lombardia motivo di vanto, oltre che uno strumento di collegamento pratico e funzionale. "La considero come una delle rappresentazioni della capacità tipica lombarda di portare a compimento opere fondamentali; una capacità che permette a questa Regione di raggiungere obiettivi che nessun altro raggiunge", ha dichiarato Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia.

"Questa mattina, sono stato invitato a festeggiare il compleanno della Diga del Panperduto, da cui poi nasce il canale Villoresi. Anche la Diga è una chiara dimostrazione di questa stessa capacità: tutto nasce dalla necessità di sviluppare dei territori che al contrario non avrebbero avuto un futuro, per poi arrivare alla realizzazione di un'opera tutt'ora funzionante, che offre ancora una grande risposta alle esigenze dei territori", ha concluso Fontana.

Le parole di Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club Milano per affaritaliani.it

"Sabato 21 settembre celebreremo con grande orgoglio e piacere la prima autostrada al mondo. Cento anni fa venne costruita l'autostrada che collegava Milano con Varese. A distanza di 100 anni, possiamo dire che si trattò di una scelta giusta e lungimirante", ha dichiarato Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club Milano. "Il 21 partiremo dalla pista di sicurezza stradale di ACI a Lainate, per arrivare fino all'Area di Servizio Villoresi; un momento di festa simbolico, che servirà per ricordare quanto questo territorio italiano e lombardo sia riuscito a offrire al mondo in termini di trasporti".