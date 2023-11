ASPI, Iacobone interviene alla Conferenza del Traffico e della Circolazione

Si è tenuta oggi, 28 novembre, la Conferenza del Traffico e della Circolazione organizzara da Aci; in questa occasione è intervuto Gianluigi Iacobone, Direttore Studi e Strategie di Aspi. “Oggi quando si parla di mobilità sostenibile si tende a guardare il trasporto su gomma solo come un problema e non anche come una delle principali soluzioni. Il tessuto produttivo del Paese si è sviluppato nei pressi di un casello autostradale (l’80% della manifattura si trova a 20km da un casello). È un dato oggettivo che ci dice che il trasporto su gomma è la spina dorsale (attuale e prospettica) per lo sviluppo del Paese. Se vogliamo contribuire alla decarbonizzazione, dobbiamo agire in questo ambito”. È quanto sostiene Gianluigi Iacobone.

Il Direttore Studi e Strategie di Aspi, ha continuato: “Autostrade per l’Italia sviluppa i propri piani di investimento in ottica sostenibile, favorendo la transizione energetica. Ma nessuna politica da sola sarà sufficiente e dunque si dovrà fare gioco di squadra, agendo come sistema (imprese, istituzioni e utenti del sistema). Sarà fondamentale agire non solo sulle infrastrutture, ma anche sui vettori alternativi ai combustibili fossili (non solo elettrico), sui comportamenti di guida e sulle norme”.