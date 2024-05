ASPI inaugura la prima stazione alimentata da un impianto fotovoltaico

ASPI: inaugurata a Valmontone la prima stazione alimentata completamente da un impianto fotovoltaico

Nelle prossime settimane, sulla A1 Milano Napoli, in prossimità dello svincolo di Valmontone, sarà ultimata la realizzazione di un innovativo impianto fotovoltaico montato sulle barriere fonoassorbenti autostradali, rappresentando una delle prime sperimentazioni del genere al mondo. Questo progetto pionieristico, promosso da Autostrade per l'Italia in collaborazione con Elgea, società specializzata nello sviluppo di soluzioni energetiche innovative, è destinato a rivoluzionare il settore delle infrastrutture stradali, unendo prestazioni acustiche all'avanguardia e produzione di energia rinnovabile.

L'energia generata dall'impianto fotovoltaico, previsto su una superficie complessiva di oltre 20.000 metri quadrati e composto da 432 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico del casello di Valmontone, con una produzione stimata di circa 80MWh all'anno. Tale quantità di energia è sufficiente a coprire il consumo di oltre 20 famiglie e a evitare l'emissione di circa 600 tonnellate di CO2 durante la vita utile dell'impianto.

L'installazione dell'impianto fotovoltaico avviene su barriere fonoassorbenti che si estendono per circa 300 metri, garantendo un'ottimale esposizione ai raggi solari con un'inclinazione di 33° e un'esposizione a sud, mantenendo nel contempo elevati standard di sicurezza per gli utenti dell'autostrada. Da un punto di vista acustico, l'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento delle barriere fonoassorbenti di Autostrade per l'Italia, con l'obiettivo di estendere questa tecnologia anche ad altre tratte autostradali del paese.

Questo progetto è parte integrante del Programma Mercury-Smart Sustainable Mobility, promosso da Autostrade per l'Italia, il quale mira a trasformare l'infrastruttura autostradale italiana in un polo di innovazione tecnologica per garantire una mobilità sempre più sostenibile e sicura. Attraverso l'adozione di soluzioni energetiche innovative e la promozione di fonti rinnovabili, il Gruppo contribuisce attivamente agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e transizione energetica. L'inaugurazione della stazione autoalimentata di Valmontone rappresenta un importante passo avanti verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell'ambiente, confermando l'impegno di Autostrade per l'Italia nel promuovere soluzioni innovative per un futuro migliore.