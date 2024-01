ASPI: investiti €8 mln per oltre 13 mila led presso gli svincoli autostradali

ASPI, oltre 13 mila punti luce a led presso gli svincoli autostradali: impiegati 8 milioni di euro

Prosegue il piano di ammodernamento degli impianti di illuminazione della rete in gestione di Autostrade per l’Italia: dopo aver interessato 450 gallerie, altri 13.500 punti luce a LED sostituiranno le tradizionali lampade a sodio presso gli svincoli autostradali. Grazie a un investimento di oltre 8 milioni di euro, ASPI prevede di completare questa nuova fase entro il 2024. Quest’innovazione consentirà di produrre un risparmio energetico di circa 2 GWh/anno, riducendo le emissioni di Co2 di oltre 520 tonnellate l’anno: l’equivalente del consumo annuale medio di un Comune di oltre 3 mila abitanti. A parità di ore di funzionamento, si stima una riduzione dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione degli svincoli pari in media al 25%.

Inoltre, aumenterà il comfort visivo per i viaggiatori che ogni giorno percorrono la rete in gestione, garantendo una maggiore sicurezza alla guida. ASPI interverrà su tutte le nove Direzioni di Tronco della rete autostradale in gestione, il cronoprogramma è serrato: a oggi gli interventi hanno riguardato cinque Direzioni di Tronco e sono già completate quelle di Pescara, Bari e Udine. Attualmente sono in corso gli interventi sulle Direzioni di Tronco di Bologna, Cassino e Fiano Romano. A oggi gli interventi già effettuati nell’ambito del piano sono oltre 150, per oltre 4.000 apparecchi led installati.

Il “Piano sostituzione apparecchi di svincolo a Led” coinvolge Movyon e Tecne, società controllate del Gruppo ASPI e rientra all’interno del Programma Mercury, che ha l’obiettivo di valorizzare le infrastrutture esistenti nel segno della sostenibilità, ponendole a un livello tecnologico, digitale e funzionale all’avanguardia, così da offrire un viaggio sicuro e confortevole ai propri utenti. Recentemente ASPI ha sottoscritto la Carta degli impegni che definisce le strategie del Gruppo per l’adozione delle azioni e dei comportamenti sostenibili, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU.