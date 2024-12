ASPI premiata agli ITA Tunnelling Awards: la Galleria Manfreida è il progetto dell’anno

ASPI trionfa agli ITA Tunnelling Awards: la Galleria Manfreida premiata come progetto dell’anno per innovazione e manutenzione avanzata

Un riconoscimento internazionale di grande prestigio per Autostrade per l’Italia: l’ammodernamento della Galleria Manfreida, situata sulla A26 Genova-Gravellona Toce, ha vinto il premio Progetto dell’Anno nella categoria Progetti di Adeguamento e Manutenzione di Opere Esistenti durante la 10ª edizione degli ITA Tunnelling and Underground Space Awards.

L’evento, tenutosi a Genova il 28 novembre, celebra ogni anno le eccellenze a livello mondiale nel settore dello scavo in sotterraneo, premiando i progetti più ambiziosi e le innovazioni tecniche all’avanguardia. La Galleria Manfreida, lunga 787 metri, è uno degli interventi più significativi del piano di ammodernamento avviato da Autostrade per l’Italia, con l’obiettivo di adeguare la rete autostradale ai più recenti standard normativi e tecnologici. Il progetto si distingue per l’utilizzo di materiali innovativi e tecnologie di ultima generazione, con un intervento che ha esteso la vita nominale del tunnel di 50 anni. I lavori hanno comportato la parziale demolizione del rivestimento esistente, sostituito con soluzioni all’avanguardia per migliorare l’impermeabilità e l’integrità strutturale del tunnel.

Un aspetto cruciale è stata l’introduzione del Road Zipper, un macchinario avanzato che ha permesso di gestire in modo dinamico la configurazione della carreggiata Nord, quella non coinvolta nei lavori, passando da una a due corsie per senso di marcia a seconda dei flussi di traffico. Questo approccio innovativo ha consentito di minimizzare gli impatti sul traffico, garantendo al contempo la continuità dei lavori.

L’intervento sulla Galleria Manfreida rappresenta un esempio concreto della capacità di Autostrade per l’Italia di coniugare efficienza operativa, sostenibilità e innovazione tecnologica, dimostrando l’impegno del Gruppo nel garantire una rete autostradale sicura e moderna.