ASPI protagonista al 20° anniversario del Principio Dieci del Global Compact ONU

ASPI al 20° anniversario del Global Compact ONU: focus su anticorruzione e modello di business responsabile

In occasione del 20° anniversario del Principio Dieci del Global Compact delle Nazioni Unite, si terrà un evento speciale che vedrà la partecipazione di leader provenienti dal mondo imprenditoriale, governativo, accademico e della società civile. L'incontro sarà un'occasione unica per fare il punto sui progressi compiuti nell'ambito della lotta alla corruzione, esaminare le sfide attuali e tracciare la strada futura verso un'integrità aziendale sempre più solida. Tra i protagonisti dell’evento, spicca Autostrade per l’Italia (ASPI), invitata a condividere le proprie best practice in materia di integrità e trasparenza aziendale.

Autostrade per l’Italia parteciperà ai panel internazionali con l’intervento di Nicola Allocca, Direttore Risk, Business Integrity, Resilience & Quality di ASPI e figura di spicco nel panorama internazionale in materia di anticorruzione. Allocca è infatti Presidente del Comitato Anticorruzione del Business all’OCSE (BIAC) e co-presidente della Task Force “Integrity & Compliance” del B20 Brasil. La sua presenza all’evento darà voce all’esperienza di ASPI, azienda che ha messo al centro della propria strategia l’integrità aziendale e la trasparenza lungo tutta la filiera.

Nicola Allocca, il Direttore Risk, Busines Integrity, Resilience & Quality di Autostrade per l’Italia: “Le sfide dei prossimi anni, che prevedono ingenti volumi di investimenti hanno bisogno dei migliori ingegneri per mettere a terra le opere previste, ma anche di competenze specifiche di risk, compliance e qualità, massimizzate dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Ed è nel solco di questa vision che il Modello di condotta di Business Responsabile di ASPI e il Manifesto 'Zero Corruption' del Business all’OCSE, incarnano le best practice e il benchmark di riferimento per il settore privato in termini di Risk Management, Compliance, Business Integrity, Business Resilience e Quality Assurance. Il Manifesto crea un’alleanza tra le generazioni presenti e future, supportando governi, settore privato e cittadini, per trasformare l’intenzione di far evolvere il contesto in azioni concrete, garantendo pari opportunità. Il ruolo delle imprese si inscrive in queste scelte a livello cruciale, per costruire un’economia più resiliente, sostenibile e resistente alla corruzione. In Autostrade per l'Italia, ci impegniamo a fondo in questa responsabilità, implementando modelli di Condotta di Business Responsabile e diffondendoli lungo tutta la nostra catena del valore”.