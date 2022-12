ASPI, pubblicato il Sustainability Linked Financing Framework

ASPI, annunciata la pubblicazione del primo Sustainability Linked Financing Framework sul tema della finanza sostenibile

Autostrade per l’Italia ha pubblicato oggi il suo primo Sustainability-Linked Financing Framework, attraverso cui ribadisce il proprio impegno in materia di finanza sostenibile. L'obiettivo generale è quello di dimostrare e commentare lo stretto legame instauratosi tra il mondo della sostenibilità e quello delle strategie finanziarie. In riferimento alla pubblicazione, l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi ha dichiarato: "Il percorso di trasformazione intrapreso da Autostrade integra negli obiettivi strategici la sostenibilità. Coerentemente a ciò, il framework individua obiettivi ambiziosi legati al piano Net Zero del Gruppo".

La solidità del framework di Autostrade per l’Italia è stata confermata anche dalla valutazione (Second Party Opinion) di Moody’s ESG, società leader nella fornitura di servizi per investitori ESG. Il ruolo di Moody’s è quello di attestare la coerenza del Sustainability-Linked Financing Framework con i principali standard internazionali di riferimento. Il framework completo è disponibile sul sito di Autostrade per l’Italia, così da rendere fruibile la lettura per tutti gli interessati.