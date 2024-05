ASPI, Rossi ad Asecap: "Lavoriamo per offrire ai gestori un rapido accesso alle nuove tecnologie"

ASPI, l'Ad di Movyon interviene ad Asecap Days: "Lavoriamo per offrire ai gestori delle infrastrutture un rapido accesso alle nuove tecnologie"

“La modernizzazione e la digitalizzazione delle infrastrutture stradali guidano la crescita di ogni paese. Le tecnologie per una mobilità smart stanno evolvendo rapidamente e i risultati delle loro applicazioni sono tangibili, ma non sempre facilmente replicabili”, dichiara Lorenzo Rossi, Amministratore Delegato di Movyon, Gruppo Autostrade per l’Italia in occasione degli Asecap Days 2024, l’evento annuale del settore che riunisce i principali concessionari autostradali europei e mondiali, tenutosi per questa edizione a Milano.

“Se consideriamo ad esempio gli sviluppi nell’ambito della guida autonoma, sono stati stabiliti livelli ben definiti di automazione del veicolo, ma non ci sono criteri standard per indicare se un’infrastruttura stradale è idonea a supportare i nuovi modelli di guida. Movyon sta investendo molte risorse per dare un ruolo sempre più attivo al gestore autostradale, potenziando la rete con dotazioni tecnologiche in grado di abilitare la comunicazione veicolo-infrastruttura e il posizionamento di precisione nelle situazioni in cui il segnale GPS è scarso o assente. Queste innovazioni già implementate e funzionanti sulla rete di Autostrade per l’Italia potrebbero essere facilmente diffuse oltre i nostri confini, a patto di trovare contesti guidati da criteri comuni relativi ai parametri richiesti all’infrastruttura stradale”, prosegue Rossi.

“È importante quindi che tutti i player dell’ecosistema lavorino sinergicamente per sviluppare standard sempre più omogenei, tanto in Italia quanto all’estero. Solo così sarà possibile mettere a fattor comune l’innovazione disponibile e fare in modo che ogni gestore di infrastrutture possa accedervi facilmente e rapidamente, con investimenti durevoli nel tempo che rendano la propria infrastruttura a prova di futuro”, ha concluso l'Amministratore Delegato di Movyon.