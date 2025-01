ASPI sostiene FOQUS: un Progetto di rigenerazione urbana a favore dei bambini nei Quartieri Spagnoli di Napoli

ASPI al fianco di FOQUS: al via un Progetto di rigenerazione urbana e inclusione sociale nei Quartieri Spagnoli di Napoli per il futuro dei bambini

L’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, insieme all’Amministratore Delegato di Tangenziale di Napoli, Luigi Massa, ha visitato questa mattina la Fondazione Quartieri Spagnoli (FOQUS), dando il via a un importante progetto di sostegno per la rigenerazione e valorizzazione dei quartieri napoletani. Il Gruppo ASPI ha scelto di contribuire al progetto, finanziando l’installazione di nuove ringhiere per le terrazze al piano superiore degli edifici che compongono il complesso di FOQUS, situato nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli.

"Siamo da sempre convinti della grande responsabilità sociale delle aziende. Una responsabilità che deve tradursi in azioni concrete a sostegno di quelle realtà impegnate ogni giorno per portare inclusione, sviluppo e valore aggiunto per i territori su cui operano. Per questo siamo felici di poter dare il nostro contributo a Foqus, brillante esempio di rigenerazione urbana che negli anni ha saputo dimostrare la sua solidità, oltre che scommessa vinta di rinascita sociale della città di Napoli", ha affermato Roberto Tomasi, AD di Autostrade per l’Italia.

FOQUS è una fondazione che, da dieci anni, lavora per lo sviluppo del quartiere dei Quartieri Spagnoli e per la crescita dei suoi abitanti. Nel cuore di un territorio complesso, FOQUS promuove un innovativo programma di educazione per bambini e ragazzi, esperienze di auto-imprenditorialità giovanile, nuove opportunità di occupazione in settori ad alta qualificazione e supporto per giovani e adulti con disabilità cognitive. Inoltre, la fondazione ospita imprese e istituzioni che si occupano di formazione, istruzione e servizi alla persona, offrendo nuove funzioni e destini per i 15.000 mq dell’ex Istituto Montecalvario.

Con il contributo di Autostrade per l’Italia, più di 800 metri lineari di terrazze verranno dotati di nuove ringhiere, rendendo questi spazi sicuri per attività educative, ludiche e di svago per bambini e ragazzi, residenti e ospiti di FOQUS. Le terrazze, ora utilizzate da scuole e da un centro per giovani con disabilità cognitive, diventeranno un ambiente protetto dove i bambini potranno giocare, apprendere e socializzare in sicurezza.

La presidente di FOQUS, Rachele Furfaro, e il direttore Renato Quaglia, hanno affermato: "La donazione di Autostrade ci consente di riacquisire all’uso pubblico, a bambini e famiglie, i tetti della Fondazione. In alcune città europee, i programmi di riuso di tetti e terrazze a uso pubblico valorizzano la città verticale, un'opportunità fondamentale in un contesto in cui l'espansione orizzontale è limitata. Noi crediamo che i Quartieri Spagnoli stiano iniziando a riconquistare la loro dimensione verticale, il cielo. E c'è ancora tanto da fare: altre terrazze e spazi vanno riconquistati per i bambini e per le attività pubbliche".