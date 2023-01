Atlantia: conclusa Assemblea degli Azionisti gennaio 2023

Atlantia, Assemblea degli Azionisti gennaio 2023: Giampiero Massolo confermato Presidente della società

Si è riunita oggi l'Assemblea degli Azionisti di Atlantia di gennaio 2023, presieduta dall’Amb. Giampiero Massolo. Hanno preso parte all'incontro i due azionisti Schemaquarantadue (“HoldCo”) e Schema Alfa (“Bidco”, interamente controllata da “HoldCo”) che insieme detengono il 100% del capitale di Atlantia. In base a quanto emerso, è stato deciso di: adottare il nuovo Statuto di Atlantia, le cui previsioni riflettono la perdita dello “status” di società quotata; nominare, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 11 componenti (Alessandro Benetton, Ermanno Boffa, Mattia Brentari, Christian Coco, Maurizio Irrera, Jonathan Kelly, Enrico Laghi, Giampiero Massolo, Andrea Pezzangora, Scott Schultz, Andrea Valeri), confermando Presidente Giampiero Massolo e nominando Vicepresidente Alessandro Benetton; nominare, con la medesima durata in carica del C.d.A., il nuovo Collegio Sindacale, composto dai Sindaci Riccardo Michelutti (in qualità di Presidente), Benedetta Navarra e Graziano Visentin.

In riferimento alla nomina del nuovo Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito dell’Assemblea, ha confermato ad interim le deleghe gestionali al Presidente Giampiero Massolo. Il Consiglio ha inoltre confermato Tiziano Ceccarani come Chief Financial Officer della Società, nominandolo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Inoltre, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha autorizzato un’operazione di finanziamento infragruppo attraverso cui “HoldCo” riceverà un loan da Atlantia per un importo massimo di 8,225 miliardi di euro. Tale operazione consentirà alla società di rimborsare immediatamente il finanziamento bridge di 8,225 miliardi di euro contratto lo scorso novembre 2022 per finanziare parte del corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto promossa da “HoldCo” attraverso “BidCo”.

L’operazione di finanziamento infragruppo, i cui termini economici sono stati oggetto di valutazione da parte dell’advisor finanziario indipendente Equita, nell’ambito della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, eseguita a condizioni di mercato, consentirà una riduzione degli oneri finanziari di Gruppo. Atlantia prevede che il finanziamento infragruppo sarà estinto per effetto della fusione trilaterale attesa nel primo semestre 2023. Tale fusione determinerà l’incorporazione di “HoldCo” e “BidCo” in Atlantia.