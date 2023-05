Autogrill: ricavi del primo trimestre a 1,0mld, in crescita del 40%

Autogrill: ricavi del primo trimestre 2023 a €1,0 miliardi, in crescita del 40% rispetto al primo trimestre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ha esaminato e approvato i dati dei ricavi consolidati dei primi tre mesi al 31 marzo 2023, registrando un risultato di €1.032,2m (€719,8m nel primo trimestre 2022), +40% a cambi costanti (+43% a cambi correnti).

La performance è stata principalmente trainata dal recupero costante, in particolare del traffico aeroportuale internazionale, in tutte le principali aree geografiche del Gruppo. I ricavi nel primo trimestre 2022 subivano ancora gli effetti della pandemia da Covid-19 e delle restrizioni alla mobilità in alcune aree geografiche. I ricavi nel primo trimestre 2023 rappresentano circa il 96% di quelli registrati nello stesso periodo del 2019 a cambi costanti ed escludendo le cessioni effettuate nel periodo