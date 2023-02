AXA Investment Managers quota tre ETF in Borsa Italiana

AXA Investment Managers: quotati in Borsa Italiana tre ETF azionari focalizzati sui temi del clima e della biodiversità e sul Nasdaq 100

In occasione del lancio di tre ETF sul mercato ETFPlus, AXA Investment Managers (AXA IM) ha aperto i mercati di Borsa Italiana (Gruppo Euronext) con il tradizionale suono della campanella durante la cerimonia del “Ring the Bell”. Gli ETF Axa IM Act Climate Equity Ucits ETF e Axa IM Act Biodiversity Equity Ucits ETF sono focalizzati sui temi del clima e della biodiversità, allineati attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG)1 e classificati come articolo 8 in base al regolamento SFDR2. Si pongono il duplice obiettivo di garantire una crescita finanziaria a lungo termine e un impatto positivo e misurabile sull'ambiente.

Axa IM Nasdaq 100 Ucits ETF è invece un ETF azionario che si pone l’obiettivo di replicare le performance dell’indice Nasdaq 100, riducendo al minimo il tracking error tra il NAV del Comparto e l'Indice. Il Nasdaq 100 è l’indice delle 100 maggiori società non finanziarie quotate sul Nasdaq. Fanno parte di questo indice società leader e innovative di diversi settori. Gli ETF fanno parte della piattaforma ETF di AXA Investment Managers incentrata sulle strategie attive e sull'investimento responsabile con l’obiettivo di offrire agli investitori in cerca di maggiore liquidità l'accesso a una vasta gamma di investimenti responsabili, tematici e quantitativi.

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales di AXA IM, che ha presenziato alla cerimonia del “Ring the Bell”, ha commentato: "Siamo lieti di quotare in Borsa Italiana i nostri primi tre ETF, che vanno a completare la nostra attuale gamma di fondi comuni. Questi ETF contribuiranno a rispondere alla forte domanda di ETF tematici e azionari da parte degli investitori italiani, consentendo loro di beneficiare dell'efficiente tecnologia, della migliore price discovery e della trasparenza che caratterizzano gli ETF. Riteniamo che gli ETF svolgeranno un ruolo importante nell'evoluzione dell'industria del risparmio gestito nel suo complesso, è quindi per noi importante proporre prodotti innovativi e competitivi che ci permettano di essere nella posizione ideale per accompagnare tale evoluzione a vantaggio dei nostri clienti".

Silvia Bosoni, Group Head of ETFs di Euronext, ha commentato: "Il debutto su ETFplus di AXA vede una prima gamma selezionata di ETF sia sul mercato azionario US sia con focus sui temi del cambiamento climatico e della biodiversità. Prosegue, quindi, il percorso già intrapreso in tema di sostenibilità, con gli oltre 530 strumenti disponibili su ETFplus e classificati secondo i nuovi standard SFDR. La scelta di AXA Investment Managers conferma la leadership di Euronext come mercato di riferimento in Europa per emittenti di strumenti sostenibili".