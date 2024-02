AXA Italia: al via la nuova polizza InvestiSemplice

AXA MPS Assicurazioni Vita presenta la nuova polizza multiramo InvestiSemplice

AXA MPS Assicurazioni Vita presenta InvestiSemplice, la nuova polizza multiramo a premio unico dedicata a chi cerca il giusto mix tra protezione dell’investimento e performance, cogliendo le opportunità dei mercati finanziari. Con un premio iniziale che parte da un minimo di 2.500€, in ottica di stabilità di lungo periodo, il prodotto, con il profilo Base, offre la possibilità di investire fino all’85% nella Gestione Separata MPV PLUS, con la garanzia di restituzione del premio in essa investito in caso di decesso, di riscatto totale al 5° anno o di liquidazione totale alla scadenza del 10° anno.



Il restante capitale (da un minimo del 15% fino ad un massimo del 30%) è investito in una selezione di 3 Fondi Interni di tipo Unit Linked gestiti da AXA MPS. Grazie al fondo interno AXA MPS Strategia Sostenibile ESG, InvestiSemplice guarda anche a chi desidera orientare le proprie scelte finanziarie sui temi di sostenibilità ambientale e sociale. Alla base dell’offerta, infine, l’opportunità di un investimento dinamico e flessibile, che evolve nel tempo sulla base delle esigenze dei clienti: nel periodo di collocamento è possibile, infatti, effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi e switch volontari tra la Gestione Separata e i fondi interni selezionati nonché richiedere il riscatto totale e/o parziale prima della scadenza contrattuale (10 anni).



Per una maggior tutela dell’investimento nel tempo, InvestiSemplice offre ai clienti, in determinate condizioni, di poter scegliere fin da subito il profilo 100% Gestione Separata, investendo il premio esclusivamente nel fondo MPV PLUS. “InvestiSemplice nasce dall’ascolto concreto dei bisogni delle persone per fornire loro risposte semplici, concrete e flessibili. In un contesto di mercato complesso come quello attuale, InvestiSemplice consente di coniugare, in un solo prodotto, esigenze di protezione dell’investimento e opportunità di rendimento. Alla base, una formula incentrata sulla semplicità, potendo scegliere il mix di fondi più adatto ai propri obiettivi e capace di evolversi nel tempo, intercettando nuovi trend, comportamenti e guardando al futuro con un’impronta sostenibile”, ha commentato Maurizio Binetti, Chief L&S Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia.