AXA Italia è tra i primi brand on air con l'advertising su Netflix

AXA Italia sperimenta l’advertising su Netflix: in onda, dal 1° novembre, la campagna “Cos’è la salute per te?”

AXA Italia è tra le prime aziende a sperimentare l’advertising su Netflix, a conferma di un percorso di comunicazione pubblicitaria incentrato sull'innovazione. La nuova campagna, partendo da una semplice domanda, “Cos’è la salute per te?”, dà voce alle persone e al loro vissuto più intimo circa il tema salute. Dopo il lancio a ottobre sulle principali emittenti TV, canali digital e stampa, dal 1° novembre la comunicazione ha acceso i riflettori su “Netflix’s Basic with ads”, in formato 30”, all’interno di serie TV e film su tutti i device.

L’obiettivo della campagna, firmata da Publicis Conseil e con la pianificazione strategica curata da Starcom, è sottolineare l’importanza di prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari, mettendo al centro il valore dell’ascolto, per poter essere al fianco delle persone con risposte personalizzate: dalla prevenzione alla cura. Netflix, grazie alla forza dei suoi contenuti e a un bacino di utenti sempre più fidelizzati, è stato identificato come l’ecosistema qualitativo ideale per dare continuità e arricchire lo storytelling del Gruppo assicurativo AXA Italia, che punta a costruire un rapporto sempre più solido con il proprio pubblico.

Essere tra i primi brand a investire in advertising su Netflix permetterà ad AXA Italia di testare i benefici di un’offerta che vanta una proposta di contenuti di qualità, disponibile e personalizzabile sulla base delle esigenze di ogni cliente. Inoltre, il Gruppo assicurativo potrà sfruttare l’opportunità di raggiungere un pubblico eterogeneo all'interno di un ambiente premium attraverso un’esperienza pubblicitaria immersiva e ad alta risoluzione.