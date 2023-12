AXA Italia reinventa la sicurezza delle PMI con Protezione Business

AXA Italia presenta Protezione Business: la nuova offerta è dedicata alla sicurezza di PMI, artigiani e professionisti

AXA MPS Assicurazioni Danni (Gruppo AXA Italia) presenta Protezione Business, una soluzione dedicata alla protezione delle PMI, artigiani e professionisti, completa e modulare per aree di bisogno, con servizi di assistenza innovativi pensati in ottica di prevenzione, monitoraggio dei rischi, gestione di possibili emergenze e di inconvenienti sul web. Tre gli ambiti di protezione offerti, ciascuno composto da un pacchetto di garanzie predefinite, organizzate secondo una logica a taglie incrementali (Regular e Large), in base alle specifiche esigenze e alle capacità di spesa, e da 6 ulteriori pacchetti integrativi.

Con Protezione Business, il cliente può infatti scegliere tra una protezione dedicata all’imprenditore e ai collaboratori, che offre un sostegno economico in caso di infortunio e/o malattia e prestazioni di assistenza alla persona, con possibilità di integrare il livello di protezione con 2 pacchetti a scelta, per un sostegno in caso l’evento dovesse verificarsi in trasferta o in caso di scoperto di conto a seguito di morte o invalidità per infortunio della risorsa chiave dell’azienda; una protezione per l’attività aziendale, in caso di danni involontariamente provocati a terzi o ai dipendenti e assistenza legale nella vita quotidiana e sul web, con un pacchetto ulteriore nel caso in cui il danno sia derivato da difetto del prodotto.

Oppure, protezione per i locali e i beni aziendali, la copertura in caso di Furto, Incendio e danni a terzi derivanti dalla proprietà dei locali, con servizi di assistenza e possibilità di integrare il livello di protezione per guasti ad impianti elettronici e meccanici, con la copertura a protezione degli impianti solari/fotovoltaici o la garanzia Terremoto e Alluvione del fabbricato e del contenuto.

In ottica di personalizzazione, è possibile inserire anche ulteriori estensioni per alcune tipologie di attività connesse a rischi specifici. Tra le principali novità ci sono le garanzie dedicate a: estetica, come la copertura per danni alle cabine o danni accidentali alle poltrone; le carrozzerie e autofficine, come l’estensione per danni da grandine; le attività d’ufficio o call center come la copertura dei computer in caso di sbalzo elettrico; il settore agroalimentare, con la copertura in caso di perdita di prodotti come latte, olive o uva durante il trasporto.

A disposizione dei clienti, la possibilità di implementare il livello di protezione nel tempo, con garanzie addizionali dedicate, anche in corso di contratto, sulla base dell’evoluzione del business e di nuovi rischi a cui l’azienda può essere esposta. Molto ricca la componente delle garanzie di assistenza. In ambito prevenzione, sul fronte cyber, a disposizione, ad esempio, un servizio che consente di controllare la vulnerabilità dei domini/siti web e della Rete, di ispezionare il dark web e di avere supporto anche da remoto.

Ampie sono le prestazioni di primo supporto anche in ambito Salute (accesso a un servizio digitale di valutazione dei sintomi e teleconsulto medico urgente), come ad esempio la prenotazione di prestazioni e check up e un servizio di ricerca delle migliori strutture sanitarie per patologia, fino a servizi a domicilio, come l’invio di un infermiere e consegna del farmaco a casa.

Sul fronte dell’emergenza, Protezione Business offre servizi di risanamento dei fabbricati civili e industriali, ripristino elettrico ed elettronico, meccanico e funzionale, deumidificazione e sanificazione, recupero dei documenti cartacei e servizi di data recovery, fino alla messa in sicurezza di emergenza (MISE) e bonifica ambientale, l’invio di un medico o di un’ambulanza e l’attivazione delle migliori società di salvataggio per un pronto ripristino dell’attività aziendale. Protezione Business è disponibile presso tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena.

"La nuova offerta dedicata alle PMI, artigiani e professionisti, nasce dall’ascolto concreto dei loro bisogni, tradizionali e nuovi, per costruire risposte semplici, concrete e su misura, tagliate sulle specifiche esigenze dei diversi settori e attività", ha commentato René Gazet, P&C Director del Gruppo assicurativo AXA Italia. "Centrali nella proposta, servizi a valore aggiunto per essere vicini agli imprenditori, anche in un contesto di nuovi rischi emergenti, sia in ottica di prevenzione (dai rischi collegati al web, alla salute e molto altro) che di assistenza in caso di eventuali emergenze che possono mettere in pericolo le loro attività, facilitandone un tempestivo ritorno alla normalità".