AXA Italia fra i Top Employer 2022, in classifica per il secondo anno consecutivo

AXA Italia è Top Employer per il secondo anno consecutivo, grazie ad una strategia dove la centralità e il benessere delle proprie persone è da sempre un elemento fondante in linea con la ragion d’essere del Gruppo, incentrata sul proteggere ciò che conta, prima tra tutte la sua comunità di collaboratori.

“Questa certificazione - dichiara Giacomo Gigantiello, CEO AXA Italia – ci stimola ulteriormente a proseguire nel percorso avviato da anni e basato sulla convinzione che il successo di un’impresa parta dal mettere al centro le persone che la compongono. Abbiamo costruito una cultura basata su principi di empatia, ascolto, dialogo, rispetto e gentilezza, che sono alla base dell’empowerment. Ognuno in AXA, viene messo nelle condizioni di realizzare al meglio il proprio potenziale e se abbiamo raggiunto questo traguardo è grazie al lavoro di tutti i nostri collaboratori, e sempre grazie a loro siamo riconosciuti come un’Azienda innovativa, in grado di raggiungere grandi obiettivi e servire ogni giorno al meglio i nostri clienti”.

“In un periodo senza precedenti – prosegue Simone Innocenti, Direttore HR e Organization del Gruppo AXA Italia - abbiamo continuato ad investire ogni giorno per offrire alle nostre persone un ambiente di lavoro inclusivo ed energizzante. Abbiamo messo al centro il benessere psicofisico di ognuno grazie a un modello di smart working all’avanguardia che consente la massima flessibilità lavorativa; abbiamo costruito nuovi modelli formativi per promuovere lo sviluppo delle nuove competenze chiave e ampliato l’offerta welfare per andare incontro alle esigenze individuali. Questa certificazione è la prova che il percorso intrapreso è quello giusto".

Ne sono prova le numerose iniziative messe in campo in ogni ambito di gestione delle risorse umane. Da un modello distintivo di smart working, introdotto già a partire dal 2016 e oggi sempre più incentrato sul concetto di obiettivi da raggiungere e di condivisione fra team, alle numerose iniziative di People care, orientate a garantire un benessere a 360° e un pieno equilibrio tra vita privata e vita professionale.

Per citare qualche esempio di iniziative a supporto dell’equilibrio psicofisico: un numero verde di assistenza psicologica H24, uno sportello virtuale di counselling per superare eventuali situazioni di difficoltà o di qualsiasi disagio, webinar interattivi sull’allenamento della resilienza, contenuti video da fruire on demand sulla gestione delle emozioni e appuntamenti settimanali con wellness classes virtuali, animate da trainer esperti per aiutare a stabilire una nuova routine quotidiana.

Gruppo AXA: cultura digitale, welfare e inclusion

Sul fronte della formazione e della cultura digitale, sono stati lanciati percorsi di learning dedicati all’intera popolazione aziendale con un catalogo di oltre 15.000 corsi fruibili su Linkedin Learning, programmi per i manager sulle competenze di leadership e la gestione delle complessità, una Climate Academy per tutti i collaboratori con percorsi di formazione e sensibilizzazione su Clima e Ambiente e infine partnership con le più prestigiose università italiane sul mondo digital e Big Data. Un esempio recente è il percorso “Mastering Data for Insurance”, avviato poche settimane fa in collaborazione con SDA-Bocconi per approfondire e diffondere in tutte le funzioni aziendali competenze specifiche sull’utilizzo consapevole dei dati in ottica di innovazione e di centralità del cliente.

Sul fronte del welfare, il Gruppo AXA Italia mette a disposizione dei propri collaboratori una delle offerte più ampie del mercato permettendo di scegliere soluzioni diversificate in base agli specifici bisogni e secondo il proprio stile di vita. Tra i servizi offerti, numerose opportunità di supporto alle famiglie (babysitting, cura degli anziani, consulenze nutrizionali, osteopatia a domicilio), che si aggiungono ad un bouquet di soluzioni in grado di soddisfare qualunque tipo di esigenza e ad una protezione sanitaria tra le migliori del mercato.

In ambito inclusion e diversity, alla forte attenzione alla gender parity che si traduce in una leadership al femminile sempre più diffusa (le donne rappresentano il 46% dei dipendenti, il 54% dei millennial, il 42% del Management committee), si aggiungono numerose iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento dei collaboratori per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo a 360° in cui tutte le diversità vengono valorizzate.

Un fronte quello dell’inclusion, su cui il Gruppo AXA ha dato prova di grande livello di maturità e consapevolezza lanciando di recente una Inclusion Survey, che n Italia ha avuto risultati di partecipazione eccezionali.

Gruppo AXA, strategia di Corporate Social Responsability

Centrale tra le motivazioni alla base della certificazione, è sicuramente anche la strategia di CSR che contraddistingue la filiale italiana del Gruppo: AXA è impegnata a favorire la transizione energetica con progetti all’avanguardia sul fronte della sostenibilità e dell’ambiente e si è data l’obiettivo di abbattere del 20% la propria carbon footprint entro il 2023.

A livello globale sono stati destinati 1,5 miliardi alla riforestazione e a livello locale, con il progetto ForestaMi, sono stati piantumati oltre 370 alberi e dedicate oltre 300 ore di formazione all’Ocean Literacy, in collaborazione con Worldrise e Unesco. Infine, AXA Italia è fortemente impegnata a portare un contributo positivo su grandi tematiche sociali, quali l’inclusione, anche grazie all’Associazione di volontariato Cuori in Azione.