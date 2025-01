Axa Italia e Università Cattolica: al via la seconda edizione di 'AXA Agenti del Futuro'

AXA Italia presenta la seconda edizione di “AXA Agenti del Futuro” con l’Università Cattolica: l'obiettivo è formare i leader del domani

AXA Italia rafforza il proprio impegno nella formazione dei futuri leader di agenzia con il lancio della seconda edizione di “AXA Agenti del Futuro”, un programma formativo di eccellenza realizzato in partnership con il Cetif - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Questo percorso, dedicato ai giovani talenti provenienti dalle agenzie AXA, mira a sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide di un settore in rapida trasformazione, preparando una nuova generazione di agenti a cogliere le opportunità offerte dal mercato e a gestire il passaggio generazionale all’interno delle agenzie.

Il programma, della durata di cinque mesi, combina lezioni in aula e aule virtuali, offrendo ai 42 partecipanti selezionati da tutta Italia la possibilità di acquisire strumenti innovativi per una gestione efficace delle agenzie. Il percorso si conclude con un project work, un’occasione per applicare concretamente le conoscenze acquisite, simulando situazioni reali di gestione aziendale.

L’Executive Program si distingue per l’attenzione all’innovazione e alla leadership, con un’ampia gamma di argomenti che spaziano dalla trasformazione digitale alle strategie di business, passando per i macro-trend di mercato e il contesto normativo in evoluzione. Tra le novità di questa edizione, un focus sull’imprenditorialità come chiave per l’innovazione assicurativa. I partecipanti avranno anche l’opportunità di confrontarsi con imprenditori di spicco e approfondire l’uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare le attività di agenzia.

La centralità del ruolo degli agenti nella strategia di AXA Italia è ulteriormente sottolineata dalla possibilità, per i partecipanti, di prendere parte a workshop presso la sede della compagnia, un momento pensato per favorire il networking e il confronto diretto con i team aziendali. Questo approccio non solo consente di rafforzare il legame con l’organizzazione, ma anche di offrire una prospettiva concreta sulle dinamiche operative.

Salvatore Cavallaro, Chief Distribution & Sales di AXA Italia, ha evidenziato come il programma rappresenti un pilastro della strategia aziendale: “Dopo il successo della prima edizione, siamo felici di rilanciare un’iniziativa che dota la nostra rete di competenze evolute e moderne, fondamentali per affrontare le trasformazioni del settore e rispondere al meglio alle esigenze dei clienti”.

Anche Federico Rajola, Direttore del Cetif, ha sottolineato l’importanza del progetto, definendolo un passo cruciale per preparare agenti capaci di rispondere a un mercato in continua evoluzione, caratterizzato da rischi emergenti e aspettative crescenti dei clienti. Ha ribadito come una formazione che unisce competenze tecniche e visione strategica sia essenziale per costruire fiducia e soddisfazione.

Con questa nuova edizione di “AXA Agenti del Futuro”, AXA Italia conferma il proprio impegno nel promuovere una formazione d’eccellenza, consapevole dell’importanza di affrontare le sfide del futuro con un approccio innovativo e orientato al cliente. In un mercato che cambia rapidamente, il programma rappresenta una risposta concreta per sviluppare una nuova generazione di leader nel settore assicurativo.