Axpo Italia e NTT DATA, partner nel settore Energy e Utilities

Axpo Italia e NTT DATA, nasce la partnership per affrontare le sfide derivanti dai nuovi paradigmi energetici

Axpo Italia sceglie NTT DATA, multinazionale giapponese leader nel settore dell’IT, come Partner per l’innovazione tecnologica e digitale. Obiettivo centrale della partnership, affrontare le sfide derivanti dai nuovi paradigmi energetici. La volontà di Axpo di selezionare NTT DATA quale partner d’eccellenza nasce dall’esigenza di ottimizzare le piattaforme tecnologiche in uso migliorando la user experience dei clienti finali, avvalendosi dell’expertise della multinazionale giapponese che ha annunciato lo scorso novembre 200 milioni di investimenti in Italia e 5000 assunzioni entro il 2025.

“Quello che distingue Axpo, all’interno del panorama delle società energetiche in ambito tanto locale quanto internazionale, è la capacità di proporre soluzioni innovative per tutti i suoi clienti" commenta Massimiliano Licitra, Chief Informatione & Operations Director di Axpo Italia. “Per mantenere questo elemento differenziante è indispensabile dotarci dei migliori partner che ci consentano di valorizzare le nostre infrastrutture tecnologiche e massimizzarne in modo completo le potenzialità. L’ultimo Profilo di Sostenibilità di Axpo Italia ha certificato un investimento del 60% del totale Operations dell’azienda in digitalizzazione. Siamo certi che con NTT Data potremo continuare su questa strada e fare un ulteriore salto di qualità in questa direzione”.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare fianco a fianco con un partner di rilievo come Axpo per affrontare e risolvere le sfide del futuro" ha commentato Luca Liberti, Head of Vertical Value Proposition & Solutions Utilities di NTT DATA Italia. "In un settore così importante per lo sviluppo e la salvaguardia del pianeta, l’innovazione tecnologica e digitale è centrale: siamo convinti che, insieme ad AXPO potremmo individuare nuove, valide, soluzioni per una solida transizione energetica.”

La collaborazione tra NTT Data e Axpo punterà a definire modelli operativi consoni alle nuove necessità aziendali, concentrandosi sull’efficientamento dei processi commerciali e definendo solide soluzioni. Tutte le proposte sono volte a garantire e coadiuvare il rispetto degli aspetti regolatori e normativi con l’obiettivo di perfezionare la user experience del cliente. NTT Data si impegnerà a dare supporto all’ottimizzazione dei processi commerciali in ambito retail e a perfezionare l’integrazione tra i sistemi facenti parte della mappa applicativa di Axpo.