Axpo Italia: riconfermata Smartitaly per le relazioni pubbliche

Axpo, riconfermata Smartitaly. Lubrani (Axpo): “Nel settore dell’energia, la scelta di un partner per le media relation è particolarmente importante “

Axpo Italia, quarto operatore nel mercato libero dell’energia, riconferma per il quarto anno consecutivo Smartitaly come partner per le attività di comunicazione e relazioni pubbliche. L’agenzia si occuperà dei rapporti con i media per la sede italiana di Axpo, player nelle energie rinnovabili, collaborando con la divisione Marketing e Comunicazione guidata dalla Chief Marketing Officer Alicia Lubrani e le Media Relation coordinate dal Public Relation Manager Luca Guglielmi.

Smartitaly seguirà anche, per il secondo anno consecutivo, lo sviluppo del Pulsee Energy Index, l’Osservatorio sugli usi e consumi degli italiani del brand di Axpo dedicato alle utenze domestiche di luce e gas 100% green e digitale.

Lo scorso anno Smartitaly ha contribuito per Axpo Italia anche alla stesura e alla comunicazione del Bilancio Sostenibilità.

Fondata nel 2000 durante la transizione al libero mercato, Axpo Italia è parte del Gruppo svizzero Axpo, attivo da oltre 100 anni nel mercato dell’energia, presente in oltre 30 paesi (in Europa e negli Usa). Axpo è player mondiale nell’Energy Trading ed è attiva anche nel nostro Paese con un ruolo primario nelle differenti borse di commodity energetiche.

Andrea Prandi, CEO e fondatore di Smartitaly commenta: “Portare avanti il progetto di comunicazione di Axpo Italia è una grande conferma di un percorso di crescita iniziato insieme. Il mercato dell’energia sta vivendo un momento delicato e strategico per l’intera economia mondiale e italiana. Le sfide sono tante e siamo certi che grazie alla nostra esperienza unica nel settore dell’energia la collaborazione tra Smartitaly ed Axpo sarà vincente”.

Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer di Axpo Italia commenta “Lavoriamo in un settore, quello dell’energia, caratterizzato da continui cambiamenti e con dinamiche in costante trasformazione. La scelta di un partner per le media relation si rivela dunque particolarmente importante perché ha il dovere di unire competenze nella materia, capacità di visione strategica, rapidità di azione e grande flessibilità. In queste molteplici direzioni si muove la nostra partnership con Smartitaly caratterizzata da un processo ormai rodato ed efficace”.

Smartitaly si occuperà di sviluppare contenuti originali e di diffonderli attraverso canali innovativi di narrazione, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento dell’azienda.

Grazie a Smartitaly Axpo potrà contare su un team, guidato da Andrea Prandi, caratterizzato da un’esperienza unica nel campo dell’energia rinnovabile e della mobilità sostenibile. Prandi è anche tra i fondatori di vaielettrico.it, primo sito italiano dedicato a questi temi.

Smartitaly ha festeggiato quest’anno dieci anni di attività, con un fatturato raddoppiato negli ultimi 2 anni, un brand rinnovato e una nuova organizzazione, strutturata in quattro business unit, per fornire ai propri clienti servizi sempre più specializzati e innovativi. Queste le quattro divisioni guidate rispettivamente da Andrea Prandi, Claudio Caramadre, Paola Gervasio e Edoardo Chiesa:

Smartitaly Strategic Communications, che fornisce servizi di consulenza strategica, content strategy, corporate and finance media relations, crisis protection, advocacy, personal branding ed employer branding, oltre ad un servizio personalizzato di change management per affiancare imprenditori e manager nelle fasi più delicate legate al cambiamento;

Smartitaly Digital Media, che si occupa della produzione di contenuti multimediali, della progettazione di piattaforme, della produzione di eventi, di Seo e social, dell’amplificazione e attraverso la piattaforma proprietaria Orione della pianificazione media e dell’influencer marketing;

Smartitaly Creative Evolution, che si occupa di branding, consumer e lifestyle pr, advertising e evolution marketing;

Smartitaly Sustinability, per supportare le aziende più coinvolte nella transizione ecologica nella definizione del purpose aziendale, nella produzione di piani di sostenibilità e nello sviluppo di relazioni col territorio, stakeholder management, report di sostenibilità, procedure per società bcorp e benefit.