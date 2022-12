Axpo Italia sostiene i dipendenti con un contributo di €1350

Axpo Italia lancia "Super-Energeticamente": i dipendenti potranno accedere a un incentivo pari a €1350 per far fronte al carovita

Axpo Italia annuncia la nuova iniziativa "Super-Energeticamente", che aderisce a quanto predisposto dal decreto governativo di agevolazioni fiscali "Aiuti Quater", dando una risposta tangibile per contrastare la forte inflazione che ha colpito il Paese durante l’anno. Grazie ad essa, tutti i dipendenti dell'azienda potranno accedere a un incentivo individuale pari a 1350 euro con cui far fronte all’aumento dei prezzi di beni e servizi, a cominciare dalle utenze domestiche.

Il progetto va ad integrare il contributo annuale di 250 euro, della già nominata iniziativa "Energicamente", tradizionalmente erogato da Axpo Italia a tutto il personale per le spese di varia natura sostenute durante l’anno, tra cui quelle effettuate per l'educazione e l'istruzione, assistenza ai familiari, abbonamenti per il trasporto pubblico, abbigliamento e attività sportive e culturali.

In questo modo, Axpo Italia amplia il proprio welfare aziendale sostenendo i propri dipendenti in un momento complesso e rimarcando l’impegno in nome della sostenibilità, declinandola non solo a livello ambientale ma anche sociale ed economico.

"Le persone rappresentano l’identità di un’azienda e la chiave di volta per il suo successo, oltre che il riferimento per tutte le nostre attività", ha dichiarato Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia. "Per questo motivo, abbiamo deciso di offrire un sostegno concreto contro il carovita a chi lavora quotidianamente per creare valore, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto. Il benessere dei dipendenti è un ingrediente essenziale per mantenere un’azienda coesa e solida e, conseguentemente, in grado di generare prosperità nei territori e nelle comunità in cui opera, affrontando nel modo migliore le tante sfide cui siamo costantemente sottoposti".