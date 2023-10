Axpo Italia, TEHA, Calenia Energia: pubblico e privato insieme per la legalità

Axpo Italia, TEHA e Calenia Energia: un racconto di legalità e sostenibilità sociale; cosa posso fare le imprese per aiutare i cittadini

L'alleanza tra Pubblico e Privato può davvero migliorare la percezione generale dei cittadini rispetto ai temi di legalità e sicurezza? Questo l'interrogativo al quale Axpo Italia, Calenia Energia e The European House - Ambrosetti (TEHA) hanno provato a rispondere nell'evento di oggi, "Alleanza Pubblico-Privato: insieme per la legalità", ospitato all'interno della centrale di Calenia Energia a Sparanise (Caserta). L'obiettivo ultimo è quello di indagare la realtà odierna, aprendo la strada a tutte le imprese italiane realmente interessate ad investire nell'ambito della legalità e della sostenibilità sociale.

Fulcro dell’evento di questa mattina la presentazione di una ricerca, firmata da The European House – Ambrosetti, che ha sottolineato alcuni punti cardine del potenziale sviluppo nella collaborazione tra enti pubblici e realtà private, finalizzata a migliorare la relazione delle aziende con i territori in cui lavorano. Quattro sono gli elementi principali su cui bisognerebbe concentrarsi ed investire: il Capitale Economico, inteso come capacità di generazione di valore economico e finanziario e di indotto dell’impresa privata; il Capitale Sociale, ovvero il contributo all’occupazione, alla parità di genere, alla salute, al benessere e alla sicurezza delle persone; il Capitale Cognitivo, ossia la capacità da parte dell’impresa di generare know-how e competenze favorendo lo sviluppo e la modernizzazione; il Capitale Ambientale, che contribuisce al mantenimento e alla salvaguardia dei territori in cui ogni azienda opera.

Se da una parte, come sintetizza la ricerca, il contesto italiano registra un progressivo miglioramento nel rapporto tra sicurezza percepita e sicurezza effettiva, la percezione internazionale vede l’Italia ancora con un indice di sicurezza peggiore rispetto ai principali competitor economici (Francia, Spagna e Germania). Secondo quanto registrato, in ben 27 province italiane persistono livelli di criminalità elevati e oltre 23 milioni di italiani vivono in province ad alta o medio-alta criminalità. Come raccontato da Emiliano Briante, Associate Partner e Head of Business and Policy Impact The European House – Ambrosetti, le imprese hanno a disposizione importanti leve per sostenere la diffusione dei principi di legalità e sicurezza. Tra questi: il contributo al settore dell’istruzione e della formazione; la creazione di posti di lavoro di qualità e il contributo alla promozione e sviluppo di modelli aggregativi positivi.

“Siamo da anni impegnati a dialogare con tutti i territori in cui lavoriamo", ha commentato Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia. "Il nostro sforzo è teso verso la transizione energetica del Paese e la collaborazione agli sfidanti obiettivi europei, ma pensiamo che questo non sia possibile né proponibile senza un’adeguata attenzione agli aspetti socioeconomici che rappresentano la base di un sistema sano e in grado di evolvere e svilupparsi [...] Sono molto orgoglioso di poter annunciare una importantissima apertura al dialogo con il Ministero degli Interni al fine di valutare la possibilità di sinergie che riguardino anche la sicurezza nelle zone delle centrali. Tra i temi per noi prioritari, i rapporti con le autorità, la qualità dei servizi, la formazione e sviluppo del capitale umano entrano di diritto tra i principali”.

Alla luce dei risultati emersi dalla ricerca di TEHA, il capitale umano rientra tra le leve essenziali per il contrasto alla criminalità, offrendo alternative virtuose per tutti i cittadini. A questo proposito Marco Sacchi, Amministratore Delegato di Axpo Servizi Produzione Italia, ha ricordato come: “negli anni, con Calenia Energia abbiamo mantenuto attivo un costante dialogo con il tessuto locale, anche e soprattutto tramite la formazione. Mantenendo sempre vivo un dialogo istituzionale proattivo, ci siamo occupati costantemente della relazione con la comunità in cui operiamo tramite l’attività di questa centrale di produzione energetica. Un impegno concreto che ha visto il finanziamento di un Master Universitario per l’Energia e la Sicurezza ambientale che coglie il duplice obiettivo di sviluppare la cultura della professionalizzazione e di mettere a disposizione delle aziende quelle abilità lavorative specializzate che sono quanto mai urgenti e necessarie”.

Impossibile poi non citare il tema della sostenibilità ambientale, che influenza il futuro delle imprese e dei giovani che ci lavorano. Anche in questa direzione Axpo Italia ha da tempo intrapreso un percorso con Arbolia, la Società benefit di Snam nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia, finalizzato non solo alla riforestazione del patrimonio arboreo delle città in cui la società ha proprie sedi ed uffici ma, al contempo, al coinvolgimento dei suoi stessi dipendenti e stakeholders in attività concrete di rimboschimento. Matteo Tanteri, Amministratore Unico di Arbolia, ha commentato: “I progetti di riforestazione che Arbolia realizza in tutta Italia sono un esempio concreto di come le aziende, al fianco delle istituzioni, possano sostenere le comunità e le aree sulle quali operano. Tali progetti, oltre a salvaguardare la biodiversità, hanno, infatti, l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e della vita dei territori e delle comunità locali sui quali insistono”.

A sottolineare l’importanza della rappresentazione del futuro per i giovani e della valorizzazione della cultura come elemento di contrasto a situazioni di illegalità e precarietà, all’evento sono intervenuti il cantautore Giovanni Caccamo, impegnato nel Manifesto del Cambiamento, progetto partito con un appello ai giovani invitandoli a raccontare quale parola rappresentasse il cambiamento necessario per costruire un futuro migliore, e gli attori Lucrezia Guidone e Alessandro Orrei tra i protagonisti della serie televisiva “Mare Fuori”. Lucrezia Guidone ha così commentato il fenomeno: “La cultura, l’informazione e la conoscenza sono alla base del concetto di libertà. Conoscendo abbiamo la possibilità di scegliere, e quindi la libertà di costruire il nostro futuro portando valore a noi stessi e alla comunità”.

L'intervista di affaritaliani.it a Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia

Il modo migliore per promuovere la legalità nei territori è favorire il rapporto di collaborazione costante tra pubblico, privato e istituzioni. L'insieme delle competenze offerte da queste tre realtà riesce a garantire un nuovo approccio al tema della sicurezza. Come riportato da Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia: "La legalità è un elemento essenziale per lo sviluppo dell'economia del Paese. Tuttavia, tutti gli sforzi fatti diventano vani nel momento in cui non troviamo un modo per garantire ai giovani un sistema capace di farli progredire all'interno delle società. Il nostro ruolo è quello di promuovere attraverso azioni concrete questa importantissima alleanza tra pubblico e privato, che vediamo sempre di più necessaria".

I giovani tornano quindi ad essere visti come la vera "spina dorsale" dell'italia. Questo il consiglio che il Presidente Pinto offrirebbe alle giovani imprese italiane che vogliono avvicinarsi al mondo della sostenibilità sociale: "Consiglierei alle imprese di formarsi e studiare il più possibile. Il mondo che ci aspetta è sicuramente un mondo diverso, soprattutto immaginando un futuro in cui il climate change imporrà lo sviluppo di nuove tecnologie, favorendo il passaggio da fonti fossili a fonti completamente green. Per questo, abbiamo bisogno di grandi competenze e di persone disposte ad entrare nel mondo del lavoro. Ad oggi, c'è bisogno di tanta forza di volontà e voglia di sacrificarsi".