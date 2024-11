Ayvens: in Italia cresce ancora l’elettrificazione delle flotte

Ayvens: l’Italia raggiunge un indice di elettrificazione delle flotte di 54, crescendo di sei punti e segnando una nuova era per la mobilità sostenibile

Nel 2024, l’indice di elettrificazione del nostro Paese ha raggiunto un punteggio di 54 su 100, crescendo di sei punti rispetto all’anno precedente. Questo è quanto emerge dalla Mobility Guide 2024, pubblicata da Ayvens, il brand globale della mobilità sostenibile di ALD Automotive e LeasePlan. La guida fornisce una classifica dei Paesi maggiormente predisposti al passaggio da veicoli con motori endotermici a quelli full-electric, tenendo conto di fattori come l'adozione dei veicoli elettrici, le infrastrutture di ricarica, la tassazione e regolamentazione, l'offerta sul mercato, il confronto del costo totale di proprietà e, infine, la rilevanza della sostenibilità.

Rispetto all'anno precedente, la classifica dei Paesi è cambiata notevolmente e vede nelle prime tre posizioni Norvegia, Paesi Bassi e Finlandia. Quest’anno, la Svizzera e il Portogallo sono passati alla categoria “sviluppati” grazie a una massiccia adozione di veicoli elettrici e all'ampia gamma di propulsori elettrici offerti dal mercato. È, dunque, l’Europa occidentale e settentrionale a trainare l’elettrificazione della mobilità globale, seguita dall’Europa meridionale e orientale e dalla Tailandia, che stanno contribuendo attivamente alla crescita del mercato dei veicoli elettrici.

Per quanto riguarda l’Italia, si registra una crescita grazie soprattutto a un’ampia offerta di propulsori elettrici e alla capillarità delle infrastrutture di ricarica. In questo contesto, si inserisce l’impegno di Ayvens per la mobilità sostenibile e nel 2023 tra i quasi 330.000 veicoli, il 10% erano full electric o ibridi e la percentuale è in crescita.

“La mobility guide non è soltanto una classifica, ma uno strumento utile alle aziende per comprendere le richieste e le esigenze del proprio mercato nazionale. In Italia è stata ormai avviata l’elettrificazione delle flotte, ma è necessario un punto di svolta per completare una transizione, fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per arginare il cambiamento climatico. In questo contesto, il noleggio a lungo termine è una soluzione alla portata di tutti che permette di coniugare sostenibilità, flessibilità e accessibilità”, ha commentato Giulio Foldes, Marketing & Communication Director di Ayvens Italia.