Azimut Direct finanzia con €8,5 mln Valdigrano di Flavio Pagani

Azimut Direct a supporto del food Made in Italy: 8,5 milioni di euro di finanziamento a Valdigrano di Flavio Pagani

Valdigrano di Flavio Pagani, un'azienda italiana rinomata per la produzione di pasta secca, ha ottenuto finanziamenti diretti per un totale di 8,5 milioni di euro, grazie alla collaborazione con Azimut Direct, una società fintech del Gruppo Azimut. L’operazione ha due finalità: obiettivo principale, l’acquisto del ramo d’azienda della società target Pasta Zara 3, comprensivo di immobili, impianti e macchinari, al fine di incrementare la produzione e soddisfare la sempre crescente domanda da parte della clientela di Valdigrano.

La restante parte del finanziamento servirà proprio alla ripartenza dell'attività nel nuovo stabilimento. Di fatto, la società torna così in possesso dello storico polo di Rovato, già originariamente di proprietà della famiglia Pagani, founder di Valdigrano. Fondata nel 1997 da Flavio Pagani, Valdigrano vanta una clientela internazionale nel settore della grande distribuzione e Ho.Re.Ca; nello stabilimento di oltre 22.000 metri quadrati, situato in provincia di Brescia, produce pasta sia a marchio proprio sia per conto terzi.

“Dopo un intervallo di 33 anni abbiamo compiuto un passo importante nel nostro percorso aziendale riacquistando lo storico Pastificio Pagani, il luogo dove la nostra storia ha avuto inizio. Questo evento non è solo un ritorno alle nostre origini, ma anche un simbolo del nostro impegno continuo nell'onorare la nostra ricca tradizione e nell'arricchire quest'eredità con strategie innovative per il futuro. Guardiamo avanti con fiducia e determinazione, pronti ad affrontare nuove sfide e a cogliere nuove opportunità”, ha affermato Flavio Pagani, Titolare di Valdigrano di Flavio Pagani.

Gianluca Magni, Senior Advisor di Azimut Direct, ha commentato: "Il tessuto economico italiano è costituito da campioni nazionali nel settore alimentare, che siamo felici di poter sostenere: l'attività svolta con Valdigrano è proprio la testimonianza del supporto alle eccellenze del food, uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy. Conoscere il territorio e le esigenze degli imprenditori è la nostra forza come Gruppo Azimut: le aziende familiari come Valdigrano hanno una storia e obiettivi specifici, da raggiungere tramite la strutturazione di soluzioni finanziarie sartoriali”.

“Guadagnare la fiducia degli imprenditori attraverso la condivisione di esperienze e competenze diversificate è la chiave che, a nostro parere, porta a risultati di successo come il supporto dedicato a Valdigrano. Per questo motivo, il Gruppo Azimut ha oltrepassato la barriera che storicamente vede separate le attività di Investment Banking e Asset Management. In questo modo, si costruisce un dialogo di medio-lungo termine con le famiglie con un approccio consulenziale, sempre più diretto ed efficace”, ha concluso Pierluigi Garibaldi, Executive Director Azimut Wealth Management.