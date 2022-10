Azimut Holding, raccolta netta positiva per € 787 mln a settembre

Azimut Holding, registrata raccolta netta in settembre positiva per €787 milioni: è pari a €6 miliardi da inizio anno

Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di settembre 2022 una raccolta netta positiva per €787 milioni, raccogliendo così €6,0 miliardi da inizio anno e raggiungendo già la soglia inferiore dell’obiettivo di € 6 – 8 miliardi per l'intero anno. Nel solo mese di settembre, il 67% della raccolta netta è stato indirizzato in prodotti di risparmio gestito. Di conseguenza, il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine settembre a €83,7 miliardi, di cui €53,9 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta: “Siamo soddisfatti della forte raccolta netta registrata nel mese di settembre, nonostante un contesto di mercato ancora difficile e sfavorevole. Oltre alla solida raccolta realizzata dal canale Rete, la componente gestita ha beneficiato anche di un nuovo mandato istituzionale italiano di oltre 260 milioni di euro. Questo dimostra ancora una volta la forza del nostro modello di business diversificato e le qualità della piattaforma globale Azimut e della sua offerta di prodotti innovativi, per un'ampia gamma di investitori istituzionali e individuali. Da evidenziare, inoltre, la crescita del patrimonio totale da inizio anno, malgrado l’andamento fortemente negativo dei mercati, grazie al grande impegno del nostro Global Asset Management team e alla continua raccolta positiva. Con 6,0 miliardi di euro di raccolta netta realizzata in 9 mesi, abbiamo già raggiunto il livello inferiore del nostro obiettivo di 6 – 8 miliardi di euro per l'intero anno e guardiamo con fiducia verso l'ultimo trimestre del 2022".